Al igual que en tu rutina de belleza uno de los gestos básicos es el de la crema hidratante, no debes olvidar incorporar la del contorno de ojos. Ya que la piel de esta zona es mucho más frágil y sensible por lo que hay que tener especial atención con ella y utilizar los cosméticos más adecuados y específicos para la zona. A partir de los 25 años, es importante que lo incorpores a tu rutina beauty. Te desvelamos cuál es el favorito de la presentadora Cristina Pedroche, que además tiene un plus: es biodegradable, por lo que está cuidando su piel y el medio ambiente.

Cristina Pedroche nos desvela su cosmético ideal

La presentadora apuesta por el contorno de Ojos Bio de Nuxe (31,90 €), que contiene extracto de Trigo Sarraceno. Gracias a esto protege la frágil zona del contorno del ojo del estrés oxidativo, hidratada y corrige los signos de fatiga: líneas de expresión alisadas, bolsas y ojeras visiblemente atenuadas. Su textura bálsamo untuosa sutilmente perfumada penetra rápidamente, sin tener esa sensación pegajosa que algunas cremas puede dejar en tu rostro. Este contorno de ojos contiene 99 % de ingredientes de origen natural y 72 % de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Esto se traduce en naturaleza directa a tu piel.

¿Cómo lo aplico? Por la mañana tras tu crema hidratante habitual, o por la noche (también tras tu crema de noche). Utiliza poca cantidad de producto. Calienta la textura entre los dedos y aplica en el contorno de ojos comenzando por el párpado inferior del interior hacia el exterior. Opta por utilizar los dedos anulares, ya que son los que ejercen menos fuerza. Finaliza con delicados toques, con movimientos circulares y en el sentido contrario de las agujas del reloj.

La importancia de utilizar productos específicos

Una de las preguntas más frecuentes es el motivo de usar productos específicos para tratar esa zona y no hidratar únicamente con la crema hidratante habitual que tienes en tu neceser. Hay que tener en cuenta que la piel del contorno de ojos es diez veces más fina que la del resto del rostro, además de que es una zona que está en constante movimiento debido al propio parpadeo del ojo. Esto hace que afecte a las fibras de colágeno de la zona, que hace que pierda firmeza con mayor rapidez que otras zonas.

No olvides que además es una de las zonas del rostro más débiles y desprotegidas ya que contiene menor cantidad de glándulas sudoríparas. Si no cuidas esta zona pueden presentar diferentes problemas como las ojeras o las bolsas, que harán que tu rostro se vea más cansado y con mayores signos de envejecimiento. De ahí la importancia de utilizar estos productos específicos.

Mejor aún si cabe si ayudan al medio ambiente, como es el caso del favorito de Cristina Pedroche. Su tarro de diseño ecológico contiene un 25 % de vidrio reciclado, su estuche contiene una mezcla óptima de fibras recicladas y fibras vírgenes. Por lo que podrás reciclar el tarro en el contenedor de vidrio y el estuche en el de papel..