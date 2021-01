Pilar Rubio nos demuestra que un pintalabios en burdeos es la opción ideal para maquillar tus labios este invierno. Te damos 8 propuestas

Pilar Rubio se ha hecho una espectacular sesión de fotos en la nieve. Si hace tan solo unos días la veíamos rescatando su vestido de novia para posar sobre ella, ahora lo ha hecho enfundada en un sastre blanco de The Kooples y un sobrero negro. Pero lo que más nos ha gustado ha sido su beauty look. Y es que la presentadora ha elegido un pintalabios en burdeos, un color perfecto para el invierno y con el que acertarás sí o sí. Ideal para el día a día como para tus salidas nocturnas (en la medida de lo que ahora se puede).

Pilar Rubio ha mostrado su lado más sexy con un labial en burdeos

Aunque el rojo es un básico infalible que te salvará de cualquier ocasión, la gama de los tonos burdeos y cereza no se quedan nada atrás. Cuando se trata de impactar, hay que elegir el tono más adecuado para ello. Y el burdeos es una apuesta segura. A pesar de que todavía tengamos que seguir luciendo la mascarilla obligatoria por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, no puedes descuidar tus labios y tu boca. Es imprescindible que sigamos maquillándolos para seguir sintiéndonos guapas y seguras. ¿Hay algo que más te levante el ánimo que mirarte al espejo y verte sexy? Lo cierto es que no.

Los labios en tonos burdeos son un must have y tenemos la prueba en la propia Pilar Rubio, que al mirar su imagen no podemos evitar dejar de mirar a sus labios. Una boca perfectamente maquillaje y unos labios jugosos que queremos copiar. Por este motivo, hemos seleccionado 8 labiales en tonos burdeos perfectos para copiar el look más atrevido y sexy de la presentadora. ¡No te lo pierdas!