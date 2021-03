La larga melena no es patrimonio de las más jóvenes, Melanie Griffith nos demuestra lo mucho que también favorece pasados los 60

El bob se ha convertido en el corte por excelencia. Esa melenita que baja unos centímetros de la mandíbula, que a todo el mundo favorece y da ese toque tan chic a cualquier estilo. Desde que Tamara Falcó decidió cortarse su larga melena nunca la habíamos visto tan guapa y elegante, pero aunque nos encanta y son muchas las celebrities que han seguido el ejemplo de la marquesa de Griñón, aquí también apostamos por la melena (y a cualquier edad).

Al igual que en moda las edades se han desdibujado y las misma tendencia que lleva una chica de 20 años la vemos en una de 50, en el pelo las rígidas normas de antaño ya no tienen validez. ¿Quién dice que no se puede llevar una larga melena pasados los 40? En general, con el paso de los años, tendemos a llevar el cabello más corto, pero todos los expertos coinciden en que la edad no determina la longitud del cabello. Lo que realmente importa es conocer bien el rostro para potenciar y sacar el mayor partido posible a nuestros rasgos, además de tener en cuenta el tipo de pelo.

La perfecta melena de Melanie

Pero hay melenas que resultan muy favorecedoras con el paso de los años, y puedes llevarlas independientemente de tu estilo pasados los 50 y los 60. Por eso nos hemos fijado en el último cambio de look de Melanie Griffith. La actriz, estupenda a sus 63 años, no se ha dejado llevar por la moda del bob, más bien al contrario, ahora luce una melena más larga de lo habitual en ella y en un tono rubio.

La protagonista de Armas de Mujer se ha puesto en manos del estilista Chris McMillan, creador del icónico corte de Jennifer Aniston para el papel de Rachel en la serie Friends, que ha capeado su melena con el corte shag, para dar mucho más volumen y movimiento a su pelo, además de cortarle el flequillo al estilo cortina, redondeando un look mucho más joven y libre.

Al corte, tan natural y dinámico, se une el tono rubio dorado, que da gran calidez y contribuye todavía mas a conseguir ese efecto de quitarte años de encima, incluso con una larga melena que sobrepasa los hombros, como hace la ex de Antonio Banderas.

A partir de los 40 el cabello pierde densidad y la melena ya no tiene el volumen que solíamos verle durante la juventud. El pelo se ve más fino y con menos vigor y por eso triunfan tanto las medias melenas. Pero la melena capeada de Melanie Griffith con flequillo largo abierto es el corte perfecto para dar ese extra de volumen, densidad y movimiento que se requiere a esa edad.