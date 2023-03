Los labiales de esta temporada se caracterizan por los colores vibrantes y el brillo extremo. La tendencia del efecto vinilo y látex ha arrasado entre las más atrevidas y es algo que las prescriptoras de belleza ya nos han enseñado a usar. Este tipo de labios glossy son ideales para eventos nocturnos, fiestas y looks de invitada, pero pueden ser demasiado para un look casual. ¿Qué alternativas tenemos si queremos unos labios naturales pero con color? Hoy, Tamara Gorro nos ha desvelado que se ha rendido ante el labial que está dando la vuelta al mundo y por el que se pelean en las droguerías. Te contamos todos los detalles de este labial a continuación y te enseñamos a usarlo para conseguir un efecto "mordida" súper natural.

Las redes sociales se han puesto patas arriba con un labial que promete un acabado natural que es ideal para completar cualquier "make up no make up". Se trata del Almost Lipstick Black Honey de Clinique por el que todas están perdiendo la cabeza. Colas, listas de espera y cientos de carteles de "agotado" se ciernen sobre este "casi" pintalabios de la firma de cosmética. ¿Qué es lo que tiene de especial? Os preguntaréis. Tiene lo mejor de un labial y las propiedades hidratantes de un bálsamo de labios.

Bálsamo de labios y color natural: las claves de un buen clean look

Lo curioso de este labial negro de Tamara Gorro es que es un híbrido entre bálsamo de labios y pintalabios. Proporciona un brillo y una suavidad a los labios espectacular y lo mejor es que es universal, ya que se adapta al color de cada labio. Aunque la barra parezca completamente negra, potencia el color rojo de los labios de una forma muy sutil y sensual. ¡Parecerá que son tus propios labios! Así que os traemos varios consejos. El primero de ellos es que si vais de shopping y lo veis a lo lejos os lancéis a por él como si no existiera otro en el mundo, pues no es nada fácil conseguirlo. Este labial además tiene un precio bastante económico, 16,75 euros la unidad.

Cuantas más capas apliquemos de este labial, más rojos se verán nuestros labios, pues se va haciendo más y más intenso con cada una de ellas. Aunque no se puede comparar con el pigmento de un labial como tal, su acabado satinado y natural es ideal para cuando queremos ir poco maquilladas o para crear los llamados clean looks.

Combina el labial de Tamara Gorro con un gloss transparente si te atreves con el acabado vinilo

Un labial de estas características, que aporte un tono de color suave es ideal para realizar la técnica que os contamos a continuación. ¿Quieres que tus labios parezcan más grandes? ¿Te gusta cómo quedan los labios sin bordes definidos como si acabaras de darte un beso apasionado? Esta es la técnica que necesitas. Aplica varias veces el labial y salte de los bordes creando un overlip como si estuvieras delineando tus labios. A continuación, con el dedo índice difumina poco a poco los bordes, verás como este efecto óptico hace que tus labios se vean XXL. Si no te quitas de la cabeza el brillo y quieres un acabado glossy, utiliza sobre él un brillo trasparente. También puedes rematar el arco de Cupido con un poco de highligther para elevar visualmente el labio superior. Si usas unos toquecitos en tu nariz y en tus mejillas, este labial también funciona de blush suave. ¡Sirve para todo!