En verano y en vacaciones no debes dejar de lado el deporte, pero hay que tomar una serie de precauciones. Te damos las claves para practicarlo de forma segura

Seguir entrenando, incluso en verano o en vacaciones es una gran idea de cara a mantener el ritmo conseguido en el año y a no perder los resultados ganados. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos puntos para que el calor no nos afecte demás y saber que hay algunos deportes que tienen más riesgo que otros.

Como premisa general, lo mejor es no realizar ningún tipo de actividad física cuando la

temperatura sea superior a 30º. Lo ideal sería entre los 20º y los 24º para practicar deporte con una temperatura agradable para nuestro organismo. Aunque hay ambientes, como el acuático, que nos permiten entrenar sin la necesidad de estar tan pendientes de la regulación de la temperatura, siempre con crema solar y la hidratación de manera regular (cada 20 minutos aproximadamente).

Los expertos del Club Metropolitan nos dan las claves para entrenar de forma segura en verano.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no se debe llevar al cuerpo al límite, practicando actividades muy intensas como puede ser una sesión de HIIT o de crossfit. Cualquier deporte que nos suponga una gran demanda física, en verano supondrá un riesgo seguir practicándolo.

Es mucho más recomendable realizar actividades de intensidad moderada. Ahora es un buen momento para hacer un periodo de descarga, sin parar totalmente de entrena.

Todo lo que debes tener en cuenta al hacer deporte en verano

Debes ser cuidadoso con los deportes al aire libre. Protégete bien ante el sol e

hidratante con regularidad, si la actividad va a prolongarse más allá de las 2 horas. En el caso de una excursión a pie o una salida en bici lleva contigo, además del agua, frutos

secos o fruta fresca. Si te es imposible, lleva al menos bebida isotónica o geles. La

hidratación regular es fundamental, especialmente los días en los que hay una pequeña

capa de nubes o con brisa, ya que alteran nuestra percepción del calor.

Elegir espacios frescos, ventilados, sin que nos dé el sol directo y sin exceso de humedad en el aire. Esto es más sencillo de controlar si hacemos deporte al aire libre, pero si lo hacemos en el centro deportivo o en casa, son puntos importantes a tener en cuenta.

Entrena en el agua. Los deportes acuáticos son, sin duda, una de las mejores alternativas para ejercitar en verano. No solo mantendremos nuestra temperatura corporal baja, sino que nos divertiremos y hasta podremos practicarlos estando de vacaciones.

Evita las horas centrales. Los extremos del día son los mejores para evitar el momento de sol más fuerte. No debes hacer deporte entre las 12 y las 17 horas. En las semanas en la que pueda haber ola de calor o canícula, la recomendación es la de no practicar deporte al aire libre.

Es importante empezar la actividad física con el cuerpo ya hidratado bebiendo

desde 1-2 horas antes de empezar la práctica deportiva. Durante la actividad, bebe un

par de sorbos cada 15-20 minutos, no esperes a que llegue la sensación de sed para beber. En caso de que la actividad se alargue más allá de las 2 horas o con temperaturas elevadas (>25 grados) además de agua, es recomendable una bebida isotónica.

El cuerpo pierde una gran cantidad de líquido al hacer deporte a través del sudor, como

mecanismo de regulación de la temperatura corporal. En verano esto se intensifica. Si no lo haces, puedes sufrir una deshidratación.

La ropa adecuada y la alimentación

Elije bien la ropa. Es importante hace actividad con ropa cómoda, transpirable. Cuanto más frescos, mejor. El uso de ropa para acentuar la transpiración pensando que

favorecerá la perdida de peso no solo no es nada recomendable, sino que puede ser muy

perjudicial para la salud. No solo en periodo veraniego sino también durante el resto del

año.

Aliméntate bien. no te ejercites sin desayunar, no te saltes comidas, evita ingestas

copiosas y elige alimentos de fácil digestión, alto valor nutricional y una densidad calórica

acorde a tus objetivos.

Protégete del sol con gafas, gorras, protector solar, o ropa transpirable que cubra tu piel. Todo lo que ayude a cuidarte del sol, si haces actividad al aire libre. La salud de tu piel y ojos lo agradecerá, y realizarás actividad física mucho más a gusto.

Siempre a tu ritmo y con estiramientos

No te exijas de más. Este consejo aplica para cualquier actividad que realices, en cualquier momento del año. Pero especialmente el verano, es una época para disfrutar, pasarlo bien.

Realiza estiramientos. Estira, tanto al finalizar la sesión como método de vuelta a la calma y para relajar la musculatura como en sesiones específicas para mejorar tu elasticidad. Si has entrenado durante todo el año, este es un bien momento para centrarte en un aspecto del entrenamiento que quizás tengas algo descuidada por falta de tiempo. Dedica cada día unos minutos a estirar, tu cuerpo te lo agradecerá.