¿Quién no ha soñado con tener los labios voluminosos y carnosos de Angelina Jolie, Carlota Casiraghi o Rosalía? Las tratamientos estéticos han avanzado mucho y ya no nos encontramos con esos labios tan artificiales y exagerados que no favorecían a nadie. Ahora las infiltraciones con productos reabsorbibles apuestan por la naturalidad, el volumen acorde al resto de la fisonomía de la cara, y lo que es mejor, que no son para toda la vida. Si no estamos convencidas con el resultado en unos meses vuelven a su estado natural hasta que volvamos a inyectar ácido hialurónico en ellos para aumentar su grosor, para destacar el perfilado y para elevar las comisuras.

Pero no todo el mundo es partidario de recurrir a las infiltraciones, por eso aquí te traemos una solución más cómoda, rápida, y lo que es mejor, mucho más económica.

Rosalía está de moda en todos los aspectos (aunque no siempre acierte en sus decisiones estilísticas), y también si hablamos de sus tips de belleza. Sus labios jugosos, con volumen y siempre perfectamente maquillados, aunque parezcan naturales, son los más deseados. ¿Cómo lo consigue? El truco reside en crear ese efecto glaseado que ha puesto de moda Hailey Bieber y que seguro adoptaremos todas este año. Además, un buen delineado que quede sutil pero bien ejecutado.

Para que tú puedas conseguir en casa los labios de la diva de la música, Cristina Lobato nos comparte sus trucos de maquilladora profesional.

Paso a paso para perfilar los labios con volumen como los de Rosalía

Para lograr ese efecto volumen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el perfilado. Perfilamos todo el labio pero prestando especial atención a las diferentes zonas:

Comenzamos maquillando el labio superior siguiendo la línea natural de las comisuras para que no quede un efecto artificial. Desde la comisura, los tres primeros milímetros tienen que seguir la línea natural pero a medida que vamos ascendiendo y arqueando hacia la parte central del labio, podemos ir perfilando ligeramente por fuera de la línea natural para agrandar y dar mayor sensación de volumen. Si lo hacemos de manera progresiva, conseguiremos ese efecto volumen en el labio sin que quede artificial. Lo hacemos exactamente igual en el otro lado del labio.

Por último, marcamos la zona de arco de cupido. Aquí también podríamos salirnos ligeramente de la línea natural. Es importante aplicar un poquito de iluminador fluido que sea discreto en la parte central del labio.

Para perfilar el labio inferior, aquí sí podemos salirnos ligeramente de la línea natural porque generalmente el labio inferior tiene mayor grosor que el superior y, por su propia forma, ese perfilado va a quedar más discreto.

También te interesará

¿Qué perfilador de labios debes elegir?

A la hora de escoger perfilador, la maquilladora recomienda un nude que vaya acorde con el subtono de la piel. Las pieles más frías que opten por tonos ligeramente rosados y las más cálidas que escojan tonos más amarillos u más neutros que tiren a beige.

Después del perfilado, podemos aplicar un gloss con color que vaya en la gama del perfilador o podemos utilizar los gloss voluminizadores que contienen pimienta, menta u hortiga, principios activos que provocan una estimulación sanguínea en el labio, hacen una pequeña reacción mínima, no invasiva, para que proporcione mayor volumen al labio.