María Castro ha querido compartir con sus seguidores de Instagram sus trucos para conseguir peinar de la mejor forma sus bonitos rizos pelirrojos.

Sin duda, sus rizos pelirrojos son una de sus claras señas de identidad. María Castro se caracteriza, entre otros muchos aspectos, por su maravillosa melena cobriza. Y es que no hay nadie que, al pensar en personas pelirrojas, no piense en ella o en los hermanos Wealsey de la saga Harry Potter. Repleto de rizos y volumen, su pelo se ha convertido en una de sus marcas diferenciadoras. Desde que regentase el Ginger Club, el afamado local nocturno de la Jesy, su personaje en Sin tetas no hay paraíso, hasta que se enfrentase a los fogones de Masterchef Celebrity, han pasado muchas cosas. La actriz ha cambiado y evolucionado en prácticamente todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, de lo poco que se ha mantenido intacto es su pelo. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues es toda una fantasía de color y volumen.

Eso es algo que ella sabe, pues muchas de sus seguidoras en su cuenta de Instagram están ahí para ver cómo la joven consigue mantener su pelo sano y radiante en todo momento. Una duda que todas nos hemos hecho en algún que otro momento y que ella por fin ha resulto a través de un original y divertido vídeo. «Como preguntáis mucho por mi melena, ahí va una confesión», escribía en la red social. «Devolverle la gracia a mis rizos pelirrojos, después de una racha un poco más complicada y sin apenas tiempo para una, era uno de mis objetivos. Me he puesto a la faena y he decidido transformar mi pelo, domar mis rizos y evitar el encrespamiento»; continuaba.

El secreto de María Castro para domar sus rizos pelirrojos y triunfar

Su secreto no es otro que un producto de lo más conocido y que todas hemos visto bien colocadito en los estantes de nuestro supermercado de confianza. Se trata de la mascarilla Repara y Protege de Pantene, una marca de la que la actriz es imagen y de la que, en más de una ocasión, se ha declarado fan. «Es mi aliada favorita para hidratar y dar suavidad a mi pelo cuando más lo necesita. ¿Qué os parece el resultado? Me lo he pasado pipa montándolo»; explicaba la artista y cocinillas en su perfil de Instagram. Y lo cierto es que el resultado es más que evidente. Nadie puede negar su efectividad. Rizos definidos y muy buen marcados y ultradefinidos con tan solo una aplicación. ¡Una auténtica fantasía!