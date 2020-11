Elegir la base de maquillaje correcta que se funda con tu piel es el paso esencial para un maquillaje perfecto. Te damos las claves para conseguirlo

¿Demasiado oscuro o demasiado claro? ¿Sientes que la base de maquillaje no se funde bien con tu rostro? Eso te sucede porque puede que no hayas tenido en cuenta el subtono de tu piel. A la hora de escoger una base de maquillaje hay que tener en cuenta el subtono de la piel, no el tono. Este último puede ser claro u oscuro, puede variar dependiendo de la estación del año o la exposicion solar. Lo que no va a variar nunca es el subtono de la piel, que hace referencia a la temperatura o calidez de la piel. Si no escogemos el adecuado jamás conseguirás que la base se funda con la piel del rostro. Por ello, la maquilladora Cristina Lobato nos explica cómo debemos hacerlo.

¿Cómo identificar correctamente el subtono de la piel?

El subtono se puede dividir en tres tipos: frío, cálido y neutro.

Subtono frío. Pieles que se enrojecen con facilidad, reactivas o sensibles al sol. Son pieles finas, claritas y rosadas.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono rosa.

Subtono cálido. Pieles con pigmentaciones amarillentas o doradas. La inmensa mayoría de las españolas entran dentro de esta clasificación ya que tienden a ser más cálidas.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono amarillo.

Subtono neutro. Pieles que pueden presentar zonas con diferentes pigmentaciones. Son pieles más beige.

Las bases de maquillaje adecuadas para este tipo de piel son de subtono beige.

Trucos para acertar con el tono de la base de maquillaje de una vez por todas

1. ¡Cuidado con la oxidación!

A la hora de escoger una base de maquillaje para una piel neutra o cálida, hay que tener muy en cuenta lo equilibrada que está.

«Si tienes un subtono neutro o un subtono cálido pero tu piel es muy grasa, tienes que tener mucho cuidado con los subtonos amarillos porque aparentemente se pueden fundir muy bien con tu tono de piel pero con el paso de las horas puede subirse a un tono más anaranjado», aclara Lobato.

¿Qué ha sucedido? La pigmentación de la base de maquillaje se ha oxidado al estar en contacto con el pH ácido y el sebo de una piel grasa. Al oxidarse, siempre tiende a quedarse más naranja.

«Si tienes un tono neutro o cálido pero tu piel es grasa, intenta escoger un subtono más neutro o beige para evitar esa oxidación naranja», recomienda la maquilladora.

Dónde debo probar el maquillaje

2. ¿Qué significan las letras y los números en el maquillaje?

Todas las bases de maquillaje suelen llevar letras y números. La letra indica el subtono y el número se refiere a la tonalidad de más claro a más oscuro.

C es para un subtono cálido que tira al amarillo.

NC es para un subtono cálido pero más dorado.

N es para un subtono neutro que tira a beige.

NW es para un subtono neutro que tira más a frío que a cálido.

W es para un subtono frío.

3. Ni en la muñeca ni en el dorso de la mano.

La base de maquillaje hay que probarla en la zona de la mandíbula en dirección hacia la oreja. En este punto es donde mejor podemos ver el color. «Recomiendo siempre probar tres bases del subtono que tú consideres que es el tuyo y al fundirlo, el que se esconda con la piel y no se vea, ese es el tono que tienes que escoger», explica Lobato.

4. ¿Cómo sé si el subtono escogido es el correcto?

Cuando no hay contrastes de color con la piel, es decir, cuando no se ve el cuello de un color y el rostro de otro.