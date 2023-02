¿Cómo conseguir los labios gruesos y súper hidratados de Pilar Rubio?

Los labios de Pilar Rubio han dado mucho que hablar en los últimos meses. Y es que la presentadora nunca ha confesado si se ha hecho algún retoque estético para aumentar su grosor, pero lo cierto es que ha mostrado una evidente mejora con el paso de los años. Sus apariciones en eventos de moda y en programas de televisión ha servido de escaparate para la cotizada modelo. Ha sido precisamente en estas apariciones donde hemos podido apreciar su cambio físico, el cual da lugar a numerosos comentarios, acerca de su posible retoque en los labios.

Hemos ido en busca de una respuesta sobre estos rumores y hemos salido de dudas. Los expertos en diseños de labios de la Clínica Trevi, que está especializada en medicina y cirugía estética, nos dicen cómo podemos conseguir la jugosidad de los labios de la esposa de Sergio Ramos.

El antes y el después de los labios de Pilar Rubio

Como decíamos, sus posados en los eventos de moda se ha convertido en una importante plataforma para Pilar. A través de esas fotografías hemos podido apreciar un cambio físico bastante notable en los labios de la televisiva, notando un aumento del volumen considerable. Todo parece indicar que la modelo ha rellenado su labio superior e inferior con ácido hialurónico, dotándolo de carnosidad y haciéndolo más jugoso. Mira cómo lucia la presentadora en el año 2007.

¿En qué consiste el procedimiento? El diseño de labios es una técnica mínimamente invasiva en la que se inyecta hialurónico para aumentar su grosor, destacar el perfilado y elevar las comisuras. Esta técnica sirve, también, para hidratar los labios, algo que resulta muy útil sobre todo para aquellos que siempre tienen los labios deshidratados y secos.

Los resultados se ven de manera inmediata y el tratamiento de diseño de labios dura entre 8 - 10 meses generalmente, en algunos casos, incluso un año o más. Los cuidados post tratamiento son sencillos y en cada caso, el médico asesora al paciente. No se debe hacer ejercicio físico ni maquillar la zona en un par de días.

¿Por qué es importante acudir a un verdadero profesional? Cada labio es diferente y cada paciente es único, por lo que es necesario una primera cita de valoración totalmente gratuita para que el médico pueda definir junto al paciente el tratamiento ideal en base a los resultados deseados. Un experto debe aconsejarte según las proporciones de tu rostro y según tus necesidades para un resultado natural y en armonía con el rostro. De hecho, los de Pilar están en sintonía con el resto de rasgos de su exótico rostro. Además siempre la vemos muy satisfecha con los resultados, siendo habitual que presuma de ellos allá donde va. ¡Mira!

En Clínica Trevi nos cuentan que hay varios tratamientos en el diseño de labios: desde conseguir definir del contorno de los labios, corrección de asimetría en la forma o tamaño de los labios, aumentar el volumen de los labios, hidratación de labios (labios más jugosos), hasta la corrección del código de barras (arrugas verticales entre la parte inferior de la nariz y la parte superior del labio).

Si no quieres pasar por las agujas... también hay trucos de maquillaje para engordar los labios

El truco más fácil de hacer, y el más usado por los maquilladores, es iluminar la zona del arco de cupido (la zona en forma de V que tenemos en la zona superior del labio). Aquí los expertos destacan que los brillos y los tonos más claros resaltan y crean un efecto óptico que da la sensación de que los ‘empuja’ hacia adelante. Y a la hora de elegir color las tonalidades corales, rojas, rosas o color melocotón engordarán visualmente la boca. Si tienes los labios finos, no uses los tonos más oscuros de la paleta como son los granates o burdeos. Y, lo más importante, una vez que ya has pintado tus labios, añade un toque de gloss transparente y verás el resultado.

Pero si lo tuyo no son las artes del make up, existen bálsamos voluminizadores de labios para lucir unos labios más carnosos y seductores. El que te dejamos sobre estas líneas, también, hidrata y proporciona un brillo espectacular y un volumen más expresivo a tus labios. Es el LipBoost de Tolure Cosmetics y cuesta 30 euros.