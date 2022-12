Tener una sonrisa bonita y unos dientes blancos es una de nuestras mayores preocupaciones estéticas. El problema es que muchas veces nuestra higiene bucal no es la correcta. Si no lavamos nuestros dientes de forma adecuada, es normal que se vayan volviendo amarillos poco a poco. A esto se pueden sumar otros factores que pueden crear manchas o hacer que nuestros dientes no luzcan del todo blancos: consumir bebidas como café o té; fumar tabaco; tomar algunos medicamentos o tener ciertas enfermedades congénitas son algunos de ellos.

Para poner solución a este problema, los dentistas recomiendan realizarse tratamientos de blanqueamiento dental. Sin embargo, estos procedimientos tienen un alto coste económico y no todo el mundo puede permitirse acceder a ellos. Una buena alternativa es optar por hacerse un blanqueamiento desde casa con productos a tu alcance. Eso sí, debes asegurarte siempre de que sean seguros y eficaces. Aquí te damos todas las claves para realizarlo tú misma y te enseñamos 6 productos súper top que te ayudarán.

Todo sobre el blanqueamiento dental en casa

Aunque lo más rápido y eficaz es realizarse un tratamiento blanqueador en una clínica dental, hacerlo desde casa también es posible. Tienes que tener en cuenta que no te dará unos resultados tan inmediatos como uno en el dentista, pero sí que, con un poco de paciencia y con los productos correctos, podrás lucir una sonrisa radiante en apenas unos días. ¿Quieres saber cuáles son los mejores tratamientos y productos para blanquear los dientes desde casa? Pues atenta, porque te lo contamos.

Hay varios tratamientos y productos disponibles para realizar un blanqueamiento de dientes desde casa. Recuerda siempre que debes llevar mucho cuidado al realizarlo y asegurarte de que son productos de marcas de calidad y fiables. Nosotras te recomendamos varios que son súper prácticos, entre ellos el blanqueamiento con férulas por LEDs de Dr. Dent, que ha demostrado ser uno de los más efectivos. Su tecnología se basa en la luz azul, que aumenta la eficacia del gel blanqueador que se pone sobre los dientes. En tan solo ocho días conseguirás unos dientes ocho tonos más blancos… ¿Qué más se puede pedir?

Si quieres descubrir los demás tratamientos y productos imprescindibles para conseguir unos dientes mucho más blancos, sigue bajando hasta nuestra galería. Te contamos todo con detalle ahí…