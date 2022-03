Makoke y Terelu Campos están en plena guerra mediática. ¿El motivo del conflicto? Alejandra Rubio. Y es que parece ser que hace algunos meses Makoke se molestó mucho con la joven (cuando defendió en el plató de ‘Viva la vida’ a su exmarido) y la increpó. «En publicidad vino a decirme muchas cosas muy enfadada y gritando. Había mucha gente delante y yo no quise discutir. Yo le dije que no iba a entrar por el cariño que le he tenido y porque es mayor que yo y la respeto», explicaba la nieta de María Teresa Campos.

Aunque ojo, porque este incidente es el principal detonante de la rivalidad entre Makoke y Terelu, pero no el único, ya que cuando la colaboradora se separó de Kiko Matamoros, la presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea‘ tomó rápidamente partido por su amigo.

Sea como sea, lo cierto es que este revuelo que se ha formado ha impedido que Makoke esté tranquila. Así que para alejarse un poco de la polémica y descansar, ha decidido poner rumbo a la isla de Ibiza. Sin embargo, parece que las desgracias le persiguen, y es que allí no para de llover. Eso sí, la madre de Anita Matamoros es una mujer muy positiva, y una tormenta no deja que le amargue el día, por lo que ha aprovechado para cocinar una de sus recetas estrella y compartirla con todos sus seguidores de Instagram: «Aquí está diluviando así que me voy a quedar en casita y voy a preparar un wok de verduras y pollo. Súper saludable», explicaba.

Makoke descubre uno de sus platos más saludables y deliciosos

¿Quieres saber qué incluye exactamente la comida de Makoke? Pues ella misma nos lo ha desvelado: pollo de corral, cebolla, zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde. «Es facilísimo de hacer, todo a la sartén», afirmaba.

¿Y quién dijo que los wok son aburridos? La colaboradora ha apostado por sumar a su plato un plus de sabor y ha añadido especias de todo tipo: soja, sésamo, cúrcuma y curry. ¡Y vaya pinta!

Ahora que tod@s buscamos perder unos kilitos antes de que llegue el verano, esta receta es perfecta para mantener la báscula a raya sin renunciar a disfrutar. Makoke, además, ha acompañado su wok con una guarnición de boniato. «Hoy he entrenado, así que voy a añadir a mi comida algo de hidratos. El boniato lo preparo con ajo y cebolla deshidratada. Solo hay que echarle un poco de orégano y al horno. Está buenísimo y es muy sano», concluía la colaboradora.

¿Te animas tú también a preparar este delicioso plato?