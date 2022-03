Cuando las temperaturas comienzan a subir el cuerpo pide ensalada, eso es así. A unos más que a otros pero es el plato estrella de la primavera y el verano. Si estás buscando opciones saludables para cuando llegue ese momento, Laura Matamoros se adelanta y nos enseña la receta de su ensalada favorita de lenteja de caviar.

Además de estar muy rica, y calmar nuestra ansiedad, esta receta es facilísima y muy rápida de hacer. Es una de las mejores formas de consumir legumbre en verano, así que toma nota y apunta los ingredientes:

150 gramos de queso feta

1 taza de lenteja de caviar (previamente cocida durante 20 minutos)

1 remolacha cocida

1 zanahoria picada

Pipas de calabaza

Tomates cherry naranjas y amarillos

Albahaca

Vinagreta de miel y mostaza

1 pizca de sal

Lo más fácil es la preparación. Mezclamos todos los ingredientes y preparamos la vinagreta y añadimos un poquito de aceite de oliva para que la mezcla quede jugosa. ¡Y listo! La influencer cuenta en un post de Instagram que esta receta es ideal para cuando llega el buen tiempo o si simplemente te gusta cuidarte como ella.

Laura Matamoros presume de vientre plano dos meses después de dar a luz

La hija de Kiko Matamoros fue madre, por segunda vez, de su hijo Benji el pasado 27 de diciembre y, desde entonces, se ha esforzado en recuperar el cuerpo que tenía antes de estar embarazada. Como buena creadora de contenido, Laura comparte con su más de un millón de fans en Instagram cómo evoluciona su figura después del parto.

No ha dudado en mostrar su barriga en varias ocasiones y ahora, cuando se han cumplido dos meses desde el nacimiento de su bebé, luce estupenda. Lo cierto es que para volver a estar a forma, está haciendo muchos esfuerzos: clases de gimnasio guiadas por una coach deportiva, dietas personalizadas por un nutricionista… Todo lo que sea necesario para volver a sentirse en su peso ideal.

Desveló públicamente las complicaciones de la maternidad

Siempre vemos cómo muchas famosas muestran felicidad en las redes sociales, pero en realidad en muchas ocasiones no se sienten felices y eso sí que es algo normal. Laura aprovechó su cuenta para desvelar los problemas que estaba padeciendo después de dar a luz.

Confesó estar sufriendo una mastitis que le hacían sentir «débil y con ganas de llorar». «He ido al médico a que me tratasen y me han recomendado ponerme frío. Me estoy poniendo bolsas de guisantes tal cual en el pecho para que me calme un poco», contó con rostro apenado a través de un vídeo. Además, y teniendo en cuenta la opinión de otras mujeres que han pasado por su misma situación, también se puso hojas de col en el busco; algo que, según dijo no le estaba gustando nada. «El olor a col… Me muero».

Por suerte, la sobrina de Mar Flores ya ha controlado con éxito esta situación y ahora está completamente volcada en el cuidado de sus pequeños (en el 2018 nació Matías, su primer hijo), y en su faceta como it girl donde no deja de cosechar adeptos y buenas cifras económicas.