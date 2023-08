Cada temporada, hay pintalabios que se ponen de moda por lo bien que sientan sobre todos los tipos de piel y labios, por su capacidad para adaptarse a todas las situaciones y porque nos ponen buena cara al instante. Y eso es lo que pasa con el nuevo labial de Nagore Robles, una versión súper fresh que le hace parecer más morena y que ahora nos ha obsesionado a nosotras.

Y es que de la misma manera que hay esmaltes de uñas que potencian el bronceado, existen pintalabios que hacen lo mismo en el rostro. Pues bien, hay un tono que se ha vuelto viral gracias la colaboradora de televisión. ¡Mira, mira!

Hablamos de una barra de labios de color rojo y de textura cremosa, que la presentadora de televisión lleva a todas horas. Porque no es casualidad que ultimamente siempre la veamos apostando por este tono. Y no solo lo decimos porque le queda estupendo a ella, es que nosotras lo hemos probado y hemos comprobado que tiene una pigmentación exquisita para conseguir ese efecto de boca perfectamente hidratada que tanto deseamos. ¿Lo mejor? Funciona con cualquier look tanto para el día como para la noche.

Te contamos las características de este labial que ha enamorado a Nagore Robles

Para verse el rostro más moreno, el truco de Nagore Robles es recurrir a este labial mate en color rojo fuerte, que combinado con la piel da como resultado un tono bronceado exquisito para cualquier día de verano.

Si te fijas en ella, verás que con este tono consigue potenciar la luminosidad de su rostro, y se le ve una cara llena de vitalidad. ¿Magia? Pues no, más bien se trata de su gran formulación. Las características de este labial, conocido como The Longwear Lipstick, concretamente el color 244, son las siguientes:

Pigmento de larga duración : Esta barra de labios mate está hecha a prueba de besos, y pensada para no cuartear nada. Además es de secado rápida y bien ella gran ventaja de quedar fijada durante todo el día sin que transfiera.

: Esta barra de labios mate está hecha a prueba de besos, y pensada para no cuartear nada. Además es de secado rápida y bien ella gran ventaja de quedar fijada durante todo el día sin que transfiera. Textura cremosa . Está formulado para no resecar los labios pues están enriquecidos con una potente mezcla de aceites vegetales naturales y ácido hialurónico para hidratar y nutrir en profundidad.

. Está formulado para no resecar Fácil aplicación : Consigue un acabado mate preciso en tus labios gracias a su aplicador en esponja. Eso sí, recuerda agitarlo antes para obtener un color mucho más saturado.

: Es vegano y cruelty free: 3INA es una marca de maquillaje española que fabrica en Europa. Todos nuestros productos son veganos, sin parabenos y sin crueldad animal.

¿Ya te hemos convencido para que lo pruebes? Puedes fichar uno en Amazon por 16, 95 euros. Y si el rojo no es tu color, hay disponibles otros 15 tonos de alta pigmentación que dejan un bonito acabado aterciopelado.