El reputado cirujano, Javier de Benito, tiene según sus clientes unas manos milagrosas. Por su consulta han pasado numerosos rostros conocidos, entre otros, Carmen Borrego, quien le operó su papada en el año 2018. También ha mejorado el aspecto de miembros de casas reales, aunque por cuestiones relacionadas con el secreto profesional no puede desvelar a quién y qué se ha hecho. Su labor estética le ha convertido en uno de los mejores en su campo, de hecho, este 2022 ha sido reconocido en un congreso muy relevante.

Hace solo unos días, en el Worlds Experts Meeting, el doctor fue galardonado en un encuentro en el que había otros 1200 especialistas en Medicina Estética de todo

el mundo. Cada uno de ellos especialista en el sector, siendo Javier de Benito uno de los premiados de esta cita. El doctor, que es referente mundial en Cirugía Estética y pionero

de varias técnicas, es considerado como unos de los cinco mejores del mundo, todo un logro del que puede sentirse más que orgulloso.

Eso sí, esta no es la única razón que hace reír a este experto en la materia estética y es que, según nos confirman, el doctor Javier de Benito no puede estar más feliz, pues se ha convertido en padre por segunda vez este año. Estos días está disfrutando al máximo del nacimiento de su segunda hija, un precioso bebé llamado Valentina de Benito. En SEMANA tenemos la primera foto del doctor junto a su pareja, Irina Radu, una mujer ucraniana con la que, a pesar de su diferencia de edad, no puede estar más feliz.

Ambos posan en una fotografía que sin duda permanecerá siempre en su memoria. Carcajean y miran a la cámara mientras sostienen a su bebé, una niña recién nacida que, sin duda, ha sido el mejor regalo para esta pareja, tal y como demuestra la instantánea. Ojos llenos de brillo y una sonrisa de oreja a oreja les delata. ¡Felicidades!