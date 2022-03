María Castro se ha levantado vanguardista y ha querido mostrarnos sus dotes culinarias preparando una cena sana y sencilla en pocos pasos, con la que no tendrás que pensar demasiado. Los productos que usa son sencillos y se encuentran en la nevera de cualquier hijo de vecino, pero que juntos forman un plato de lo más resultón.

El calabacín es una hortaliza muy versátil y sana, con la que podemos preparar comidas y cenas bajas en calorías y muy nutritivas. Esta hortaliza es nuestra gran aliada para la pérdida de peso, pues tiene un alto contenido de agua y fibra da gran sensación de saciedad, todo lo que reduce el apetito afectará a nuestra silueta, solo hay que ver el cuerpazo que tiene María a sus cuarenta años.

Entre sus principales propiedades se encuentran: su bajo índice calórico, pues tiene menos calorías que la calabaza, apenas 17 calorías por 100 gramos; entre sus compuestos están el omega 3, carotenoides y gran cantidad de antioxidantes; que son estupendos para frenar el envejecimiento de la piel y contra el colesterol alto respectivamente. Este alimento se recomienda a personas con problemas de digestión o intestinales como las úlceras, la gastritis y el estreñimiento.

Esta hortaliza no debe cocinarse mucho para que no pierda su textura crujiente, cuanto más cocinemos el calabacín más propiedades pierde, por eso, algunos lo usan directamente en forma de palitos, también llamadas crudités, muy útiles para picar y en acompañamientos como el guacamole, humus o el tzatziki griego. En este caso, la receta de la actriz va rellena de un poquito de queso de cabra y una loncha de pavo, que, recomendamos tenga un bajo índice de sal para evitar retener líquidos durante la noche.

La pelirroja nos explica paso a paso sus «sobrecitos de calabacín rellenos y gratinados». Para empezar, con un pelador de patatas o una mandolina sacamos unas lonchas finas de de calabacín; después las colocamos en forma de cruz; doblamos la loncha de pavo para que encaje con el calabacín y añadimos una puntita de queso de cabra encima del fiambre; cerramos las «solapas» del calabacín y pasamos a la plancha por la sartén con unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Esta receta podría acabar aquí, y sería ideal para una cena sana. Si os preocupa menos vuestro cuerpo lo que podéis hacer, para darle un toque especial, es ponerlos en una bandeja; añadirle un poco de queso por encima y gratinarlo unos minutos en el horno hasta que esté dorado, listo.

La ex concursante de Master Chef Celebrity no ha colgado el delantal todavía, y es que aplica sus conocimientos culinarios a su rutina de cenas diaria. Bien es sabido que en Galicia se come estupendamente y ella ha debido de aprender de sus raíces; esperamos que lo siga haciendo para que nos siga regalando estas deliciosas recetas rápidas que nos pueden salvar de un apuro el día menos pensado.