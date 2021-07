Unos días en la playa no solo son buenos para relajar la mente, el mar tiene grandes propiedades para nuestra piel. Te las descubrimos

Si todavía no has podido disfrutar de unos días de vacaciones, o si has vuelto y echas de menos los beneficios del mar, no debes preocuparte. Hoy vamos a recordarte las virtudes que nos aporta disfrutar de unos días en la costa. Y te enseñamos a prolongarlas con protocolos que te ayudarán a evadirte y a mantener tus niveles de estrés a raya.

¿Qué beneficios del mar para tu piel tienes al alcance en la ciudad?

Sal marina. Sus beneficios son muchos y debes aprovecharlos para revitalizar tu piel. Su alto contenido en minerales no solo te ayuda a eliminar las células muertas, también absorbe las toxinas e impurezas. Y suaviza dándole un aspecto vital inmediato, mejorando el tono. Al contener calcio limpia los poros obstruidos y en caso de acné, reduce las posibles infecciones.

Si tienes las piernas hinchadas, varices o arañitas vasculares, los baños con sal marina, mejoran la circulación sanguínea y alivian la sensación de cansancio. El magnesio que contiene, además, evita la retención del líquidos. Sus vitaminas y minerales alimentan las células de la piel para que trabajen mejor, consiguiendo una piel más tersa. Y todo gracias a los beneficios que aporta el mar para tu piel.

¿Algo a tener en cuenta? La sal también puede producir irritación en la piel, sequedad y deshidratación. Por eso no olvides emplear una crema hidratante para mantener el agua que necesita.

Algas marinas. Son capaces de sobrevivir en condiciones extremas de frío y calor. Y se han convertido en un principio cosmético de excelencia, trasladando todo su poder a cremas y protocolos de cabina. Capaces de reducir cúmulos de grasa, activar la circulación, suavizar, nutrir, hidratar y rejuvenecer. Mejoran los niveles de oxígeno, incluso son capaces de proteger nuestra piel de las reacciones adversas causadas por el estrés.

¿Y en cabina?

Te recomendamos Sea Creation. Es un tratamiento antiedad de lujo que combina la eficacia de las terapias manuales con los ingredientes activos más potentes y procedentes del mar: las microalgas más antiguas del mundo, el microorganismo más resistente a condiciones extremas y la proteína antiedad más efectiva.

El tratamiento inspirado en las corrientes marinas, frías y cálidas, activa la microcirculación y aumenta la capacidad de la piel para absorber los ingredientes activos y los nutrientes, así como elevar los niveles de oxígeno. Tras un masaje de bienvenida se realiza una limpieza intensiva que finaliza con mascarillas revitalizante y detox. Una masaje frío con perlas y un lifting manual con dos mascarillas que combinan frío y calor, imitando las corrientes marinas, rematan el protocolo.

Reafirma y rellena arrugas, redefine el óvalo facial, regenera y reduce los signos evidentes de envejecimiento. Además inhibe las reacciones de la piel a causa del estrés. Se recomienda una sesión cada 15 días durante 4 meses para conseguir resultados de rejuvenecimiento de impacto.