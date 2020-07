Si vas a recurrir a un cosmético de emergencia y dudas, lo mejor es no arriesgarte y mirar siempre el etiquetado del producto antes de usarlo.

¿Cosmético de emergencia? Bajo este término puedes encontrar un paraguas infinito de posibilidades, pero debes tener en cuenta que no todo vale. Si estás a punto de empezar las vacaciones, el neceser es esa parte imprescindible que no puede faltar en ningún equipaje. Pero, a veces, se nos olvida algo y surge la duda: ¿puedo tomar prestada la cosmética masculina? Lo primero que debemos recordar es que cada piel tiene unas características y, por lo tanto, unas necesidades específicas. Por eso no conviene emplear cosméticos prestados si no contienen los principios activos que necesitas.

Pero entendemos que hablamos de una situación excepcional. Así que vamos a darte unos consejos para que, si necesitas recurrir al neceser de tu marido, puedas hacerlo como medida provisional. Pero ¡ojo! Emplea paletina para coger el producto o utiliza los cosméticos airless para mantener a raya la seguridad frente al virus.

Cosmética de emergencia ¿cómo acertar?

En muchas ocasiones, hombres y mujeres podemos emplear las mismas fórmulas cosméticos. Muchos hombres tienen sensibilidad en la piel, el estrés o la falta de sueño se reflejan en una piel deshidratada, sensibilizada y que enrojece con facilidad o se escama. Por eso, si empleas un suero apto para pieles sensibles notarás pronto cómo recuperas hidratación y vitalidad. Si tienes una piel especialmente sensible con más razón llegarás incluso a aficionarte a este productos cosmético de tu marido.