Carla Barber ha empezado de la mejor manera el que será, sin lugar a dudas, uno de los años más especiales de su vida. Solo han transcurrido 6 meses desde que rompió su relación con Diego Matamoros, pero en este tiempo han pasado muchas cosas: se ha enamorado locamente de otro hombre, se ha comprado un palacete del siglo XIX y lo más importante, está embarazada. De hecho, por fin ha revelado el secreto mejor guardado, el bebé que espera es… ¡un niño!

Así que cuando ya pensábamos que no podía darnos más noticias, va ella y anuncia un nuevo cambio de look en Instagram (donde tiene casi 1 millón de seguidores). Por supuesto no podíamos esperar para verla y es que… ¡Se ha hecho flequillo! Pero espera… ¿es de verdad?

El flequillo postizo de Carla Barber es la mejor opción para las indecisas

«New look… ¡Nooooo es broma! Aquí estoy con este flequillo que me regaló una paciente 😂 Me encanta para cambiar totalmente el aspecto de la melena cuando más te apetece», ha escrito la ex nuera de Kiko Matamoros junto a una fotografía en la que aparece espectacular. Aunque el flequillo de Carla Barber es de ‘quita y pon’, quizás con tantos elogios que ha recibido se piensa eso de darse un tijeretazo: «Estás guapísima», «Te queda de lujo» o «Te favorece muchísimo, háztelo», son solo algunos de los comentarios de sus seguidores.

Lo cierto es que los flequillos postizos se postulan como la mejor opción para las que quieren darle un nuevo aire a su cabello pero no se atreven a cortárselo por aquello de tener que ser esclava de peinarlo cada día y mantenerlo cada poco tiempo en el salón. Además son muy fáciles de colocar. Solo hay que centrarlos en la cabeza y luego apretar las peinetas. ¿Otro plus? Como están elaborados con pelo 100% natural, se pueden lavar, teñir y planchar. ¡Todo ventajas!

¿Sabes cómo elegir el más adecuado para ti?

Hay muchos tipos de flequillo: estilo retro, recto, con mucho volumen en los laterales, con suaves ondas, de un solo lado, en diagonal… La clave para acertar es buscar uno que le vaya a tu rostro. Los peluqueros y estilistas afirman que si tu cara es tipo corazón el recto es el más adecuado, pero si tienes la cara cuadrada lo mejor es optar por el diagonal, para compensar y equilibrar las proporciones. ¿Tu rostro es muy redondo? Lo ideal es elegir uno que aporte volumen hacia arriba.

