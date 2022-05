La boda de José María, el hijo de Carmen Borrego, ha provocado polémicas, enfados y, sobre todo, tensiones familiares. Y no solo por las filtraciones de imágenes o las grandes ausencias en el enlace (recordemos que ni Rocío Carrasco ni Belén Rodríguez quisieron estar presentes), sino porque han vuelto las desavenencias entre tía y sobrina. Sí, la tirantez entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego parece estar de regreso. ¿El motivo? Unas declaraciones de la joven en el programa ‘Viva la vida’ que no han hecho ninguna gracia a la colaboradora de ‘Sálvame‘. Y es que la influencer aseguró que su tía no había disfrutado del todo de la boda y que incluso en algún momento llegó a estar enfadada.

Sea como sea, y mientras se calman las aguas de nuevo (o todo lo contrario), ambas han vuelto a su rutina diaria cotidiana. Y ya se sabe, tras un gran banquete, con grandes excesos, toca volver a cuidarse para contrarrestar la sobreingesta de calorías y acabar con la temida retención de líquidos (y su correspondiente hinchazón). Para ello la hija de Terelu Campos ha optado por seguir una dieta ligera. Pero ojo, porque Alejandra Rubio sabe de sobra que no hace falta saltarse el desayuno para perder peso. Más bien el secreto reside en elegir opciones saludables y con efecto détox.

¿Quieres saber qué desayuna la colaboradora para mantener la báscula a raya sin necesidad de pasar hambre?

Alejandra Rubio nos descubre el desayuno más completo y saludable

Si tú también quieres cuidar tu línea o simplemente estás cansada de comer siempre lo mismo, tienes que fichar el desayuno que nos ha descubierto Alejandra Rubio. Y es que se trata de un bol de lo más completo y saciante. ¿Qué incluye exactamente? Proteína, antioxidantes, fibra, minerales… ¡Vamos, de todo!

Nosotras ya hemos probado la propuesta mañanera de la nieta de María Teresa Campos y podemos decir que no puede estar más deliciosa. Apunta todo lo que necesitas: un yogur de coco y soja (mejor 0%), copos de avena, un poco de cacao puro desgrasado y un plátano.

Se prepara de forma fácil y rápida, ¡sin excusas!

Para disfrutar de este riquísimo y sano bol solo tienes que mezclar una cucharadita de cacao con el yogur hasta que se integre bien. A continuación, añade los copos de avena y, suma el plátano en rodajas por encima. ¿Un truco que te proponemos para sumar todavía más sabor? Añadir una cucharada pequeña de crema de cacahuete. ¡Te encantará!

¿Lo mejor del desayuno de Alejandra Rubio? Que ayuda a lograr la regularidad intestinal, te mantiene saciada durante horas y no aporta demasiadas calorías.