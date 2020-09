Maisie Williams, la actriz que interpretaba a Arya en la serie ‘Juego de Tronos’ nos ha sorprendido a todos con un radical cambio de look.

Muchos recordaréis a la pequeña Arya Stark de Juego de Tronos. Y es que si has visto la fantástica serie de HBO, es imposible que la hayas podido pasar desapercibida. La intrépida joven va ganando protagonismo capítulo a capítulo y en el último episodio ella se proclama como la auténtica protagonista de la historia.

La pequeña de los hermanos supervivientes es uno de los personajes más queridos de toda la serie y su evolución nos fue sorprendiendo a todos en cada temporada. Algo que ocurre de manera muy similar con Maisie Williams, la actriz que se pone en la piel de Arya; que logra dejarnos con la boca abierta cada vez que cambia de look. No son pocas las ocasiones en las que la joven intérprete ha cambiado de peinado. Si en la ficción la veíamos siempre con el pelo corto y castaño, en la vida real ha sido rubia, se ha teñido de rosa y ahora, ha revolucionado las redes con su sorprendente nuevo pelo.

El sorprendente cambio de look de Maisie Williams

Maisie Williams, Arya para los amigos y fans, se ha atrevido con un corte de pelo que, sin quedarle mal, nos parece demasiado complicado. Se trata del mullet, ese peinado que se popularizó en hombres y mujeres en la década de los 80 y que destaca por ser corto en la parte superior de la cabeza y largo en la zona de la nuca. Unas greñas de toda la vida. Un corte con el que además aclaraba su melena (antes castaña) y la teñía de un bonito rubio platino. Lo ha hecho de la mano de la peluquería londinense Bleach y, aunque a nosotros es cierto que no nos convence demasiado; a ella le ha fascinado. Es por ello por lo que dejaba un comentario en la cuenta de Instagram del centro de belleza en el que decía que «Los sueños verdaderamente se hacen realidad».

Por cosas como esta, ella se ha convertido en el indiscutible icono fashion de la Generación Z. Sin embargo, y aunque la actriz de 23 años no sigue las tendencias, si no que las crea; no estamos muy convencidos de que en esta ocasión muchas personas vayan a repetir sus pasos. El corte de pelo tipo mullet por el que se ha decantado en esta ocasión es, es quizás demasiado arriesgado para el resto de mortales. Es un peinado que ya han llevado famosas nacionales como Úrsula Corberó o Miley Cyrus pero que no consigue calar en las calles. ¿A que no te imaginas a tu vecina del tercero yendo a la peluquería del barrio y pidiendo este alocado look?