Este otoño nos está dejando muchísimos cambios de looks de nuestras celebrities favoritas. Las nuevas tendencias en cortes de pelo se van adaptando a las modas y si somos fashion victims no nos queda más remedio que aceptarlas con abnegación. A algunas incluso les toca tragarse sus palabras. ¿Cuántas de vosotras prometisteis no volver a poneros un pantalón campana? Pues, lo sentimos mucho, ha llegado el momento. Esto mismo le ha pasado a la protagonista de nuestro artículo, pero en belleza. Dafne Fernández asegura que juró allá por 2002: «Jamás me volveré a cortar el flequillo» y eso precisamente es lo que ha hecho en su paso por la peluquería. ¡Le damos la bienvenida al flequillo desfilado!

En las últimas semanas otras influencers como Violeta Mangriñán, Adriana Abenia o Blanca Suárez se han sumado al grupo de las chicas con flequillo cortina. Este corte tan favorecedor dulcifica mucho los rasgos y quita unos cuantos años de encima.

Hubo una época en la que todas las mujeres, tuvieran el rostro que tuvieran cortaban su pelo de este modo, pero es cierto que no favorece a todas las facciones, sobre todo si tienes la cara redonda. A Dafne le sienta de maravilla y nos encanta que haya perjurado, porque luce una imagen renovada y muy chic.

Dafne Fernández se la juega con el flequillo cortina y acierta de lleno

La actriz nos tenía más que acostumbradas a una melena lisa con raya en medio, peinada hacia atrás; este peinado se convirtió casi en el sello de identidad de Dafne, aunque la hayamos visto probar con mechas rubias, babylights y tonos más cobrizos, la madrileña se ha mantenido durante años fiel a su estilo y a su promesa.

Un buen corte de flequillo es justo lo que necesitamos para no volvernos a devanar los sesos pensando qué peinado hacernos. Es muy fácil de peinar y a cierta edad nos puede hacer parecer más jóvenes. El flequillo cortina desfilado requiere muy pocos cuidados y si lo dejamos crecer siempre podemos incorporarlo al resto de mechones de nuestra melena y dejarlo abierto. Si os molesta en los ojos, solo tenéis que pegar un pequeño tijeretazo –con mesura– por lo que es muy fácil de mantener.