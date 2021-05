Con la cantidad de herramientas de maquillaje presentes en el planeta, a una le cuesta identificar el uso más adecuado para una u otra brocha. Dos makeup artists desvelan la guía básica

Es la herramienta básica para realizar cualquier tipo de maquillaje. Los profesionales de la industria beauty las consideran, prácticamente, una extensión de sus manos y, sin embargo, son las grandes olvidadas en los tutoriales. ¿Cuántas brochas debe tener un neceser de maquillaje básico? ¿Cómo se utiliza cada una de ellas? ¿Cómo hay que limpiarlas? El maquillador Moi Freire desvela la guía básica para brochas del estilista experto.

“Es muy importante saber para qué sirve cada brocha, aunque yo siempre digo que cada uno debe encontrar su manera de usarlas y adaptarlas a sus necesidades”, explica Freire. Existen muchos tipos de brochas y depende del estilo de maquillaje que prefieras necesitarás un mayor o menor número de ellas. Sin embargo, si pensamos en las más básicas, las herramientas esenciales para un look de diario, Moi asegura que solo hay cuatro grandes imprescindibles.

Brocha para aplicar la base y el corrector

Este tipo de brocha, más gruesa y amplia que otras, permite aplicar tanto la base de maquillaje fluida como el corrector. El profesional propone el modelo Princess Basic Foundation Brush 152, de la firma You Are The Princess, porque dispone “de una fibra suave y extra fina en forma de lengua de gato que permite difuminar la base con movimientos suaves”.

¿Y cómo se aplica? Los profesionales lo utilizan sobre todo para texturas en crema y fluidas. “Primero se debe coger una pequeña cantidad de base de maquillaje con el extremo de la brocha. El producto se extiende poco a poco desde el centro del rostro hasta el exterior siempre evitando el contorno de ojos”, explica el makeup artist Wild Van Dijk, que desvela uno de sus trucos de experto. “Utiliza el extremo final de la brocha en una posición perpendicular al rostro y haciendo movimientos para difuminar el producto en vez de depositarlo para conseguir un look más natural”, revela.

Brocha especial para polvos

En un neceser básico siempre hay una segunda brocha gruesa. Esta es de fibras extra finas y se utilizará para aplicar los polvos. De las brochas que ofrece You Are The Princess en su tienda online, Wild escoge el modelo Princess Basic Powder Brush 192: “Para aplicar el producto con esta brocha se debe coger una pequeña cantidad y ponerla con pequeños toques en el centro del rostro, además, también puede usarse en cuello y escote”.

Brocha para aplicar el colorete o el highlighter

El siguiente paso para un maquillaje básico sería el colorete o highlighter. Para ambos productos se puede utilizar una brocha más ligera que las anteriores. “Con la punta, elige el producto deseado -puede ser un blush, un iluminador, unos polvos- y desliza suavemente por el rostro, pómulos y mejilla”, dice Moi Freire. El modelo Princess Basic Angled Large 182 y su innovador corte, en forma biselada, se adapta perfectamente a los huecos de las mejillas para contornear, acentuar y esculpir los pómulos.

Un pincel para la zona de los ojos

El rostro ya está listo por lo que pasamos a los ojos. Para las sombras y el maquillaje de ojos nuestra experta recomienda utilizar un pincel para difuminar. Ligero y de forma cónica, este tipo de brochas ayuda a trabajar de manera perpendicular el rostro. “Yo utilizo el modelo Princess Basic Eyeliner Brush 132, tanto para aplicar como difuminar”, asegura y añade un consejo de experto. “Si quieres cambiar de color de sombra solo tienes que pasar un pañuelo en la brocha para sacar el mayor efecto de pigmento”, advierte.