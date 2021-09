La excolaboradora de ‘Viva la vida’ ha enseñado a sus fans el que, sin duda, es el pintalabios más bonito para comenzar la temporada de otoño.

Desde que abandonase (al menos, de forma temporal) los platós de televisión, Irene Rosales se ha estado centrando en su faceta como influencer. La que fuera colaboradora de Viva la vida vive ahora pegada a su teléfono y, siempre con la mejor sonrisa y las mejores recomendaciones, anima a sus más de 674 mil seguidores en su cuenta de Instagram. La joven comparte algunas de sus comidas, hace alguna que otra colaboración con marcas y muestra su día a día de la forma más natural a través de las historias de la red social. Un contenido que engancha a sus fans y a cualquiera y que combina con algunas de las tareas propias de las influencers más conocidas como puede ser las rondas de preguntas y respuestas. Un apartado que hizo la andaluza hace tan solo unos días y en el que le preguntaron por el pintalabios que ella solía lucir. Una pregunta cuya respuesta nos ha interesado. Y mucho.

El pintalabios que ha conquistado a Irene Rosales y que también te conquistará a ti

«Dinos el labial que usabas. La última vez no lo dijiste. Creo que era de MAC»; escribía una de sus seguidoras en la cajita de preguntas que la esposa de Kiko Rivera dejó a disposición de sus fans en su perfil de Instagram. Una pregunta muy concreta a la que la sevillana no tuvo ningún problema en contestar. «Me lo he olvidado en casa, pero ahora estoy usando este»; dejaba claro mientras mostraba el que parece ser su nuevo pintalabios favorito. Un producto de MAC Cosmetics que, en un precioso color rosa, sienta de maravilla a cualquiera.

Según hemos podido comprobar gracias a que Irene Rosales mostró el nombre exacto de su barra de labios, se trata del labial Frost Lipstick en el tono Skew y en el formato Botanic. Sin lugar a dudas, uno de los pintalabios más clásicos de la marca de cosméticos que, con un acabado brillante y perlado, presenta una cobertura media modulable que resulta perfecta para esta temporada en la que aún no ha terminado el verano pero en la que el otoño ya está llamando a nuestra puerta.

Un labial ideal para llevar tanto de día como de noche, que sienta bien en todo tipo de pieles y que de 22 euros. Un pequeño caprichito perfecto para llevar siempre en el bolso y triunfar tanto (o más) que Irene Rosales. ¡Si te gusta ni te lo pienses!