Llevábamos varias semanas sin saber de ella y, de repente y sin esperarlo, nos ha sorprendido reapareciendo en redes sociales con un acertado cambio de look. Este verano Blanca Suárez no ha estado tan activa en Instagram como en otras vacaciones y, entre campañas publicitarias, imágenes recicladas de principios de temporada y algún que otro post casero, la joven ha preferido disfrutar de su intimidad y pasar unas semanas sin llamar demasiado la atención. Hasta hace menos de un día, cuando la protagonista de El verano que vivimos pasó por la peluquería para dejarnos a todos con la boca abierta gracias a un cambio de look con el que vuelve a sus orígenes.

El cambio de look con el que Blanca Suárez vuelve a sus orígenes

Decimos que con este nuevo aspecto la actriz vuelve a sus orígenes porque es así. La conocimos hace ya más de diez años, cuando daba vida a Julia en El Internado, la serie de Antena 3 que revolucionó el mundo del suspense adolescente. Era 2007 y, por aquel entonces, la joven lucía una media melena de color castaño oscuro que contrastaba de mejor manera con su tez blanca. Un tono al que ha querido volver ahora. Y es que, nos creas o no, Blanca Suárez ha pasado por la peluquería para dejar atrás los rubios y los tonos avellana, miel o dorados para volver a su color natural y brillar de nuevo con un cabello casi moreno.

Un tono castaño de lo más natural que le sienta de maravilla

Ha sido en el centro de peluquería Studio25 en las afueras de Madrid donde la actriz se ha puesto en las manos de María Roberts, su dueña; y ha sorprendido al mundo con una nueva y favorecedora melena en un precioso castaño natural. Se trata de un color que de siempre ha sentado bien a la protagonista de Las chicas del cable. Y que ahora, mucho más madura y segura, lo lleva con más elegancia si cabe. Sin duda, una manera de sanear el pelo tras el trote veraniego que no puede sentarle mejor y que te animamos a que pruebes tú también esta temporada. Quizás no lo sepas y te quede genial. O quizás se convierta en tu nuevo color de pelo favorito. Sea como sea, lo que queda claro es que si Blanca Suárez lo lleva, es que el próximo otoño será tendencia. Así que corre y pide cita en tu peluquería de confianza. ¡Quien avisa no es traidor!