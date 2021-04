Siguiendo la moda, Blanca Romero también se ha cortado el flequillo apostando por el estilo más natural y que es también el que más nos gusta

No le tiene ningún miedo a los cambios, quizás porque sabe que todo le queda bien. Blanca Romero ha sido de las últimas famosas en apuntarse al corte con flequillo, la tendencia que arrasa esta primavera. Además de muy versátil, el flequillo tiene la ventaja de que favorece a casi todos los rostros, y además, consigue rejuvenecernos. Gracias a él (y a sus rizos), la modelo y actriz asturiana ha encontrado el estilo más natural y atractivo.

Hasta ahora era habitual verla con su media melena lisa, pero hace unas semanas acudió al estilista Andrés Navas para dar un ligero cambio a su imagen, con el flequillo tan de moda como nuevo protagonista de su imagen. Ella misma lo confirmaba a sus seguidores en sus redes: «Pues sí, me he cortado el flequillo y estamos viendo cómo queda en rizado y en liso, en recogido y en suelto». Y de todas las posibilidades, parece que Blanca se encuentra mucho más favorecida con su pelo natural rizado, que es el que ha elegido para sus últimos looks.

La modelo lleva ahora su media melena con flequillo con su rizos naturales, muy al estilo de los años ochenta, pero que también esta primavera es una de las tendencias que más estamos viendo. Un look desenfadado, fresco y a la vez muy juvenil, que encaja a la perfección con su racial belleza. La veíamos espectacular con la melena lisa que lucía habitualmente hasta ahora, pero con esta nueva imagen la vemos si cabe mucho más atractiva y estilosa.

El cuidado de los rizos al natural

Si tú también te animas a llevar una melena con rizos (naturales o no) te damos las claves para cuidarla.

Lucir una bonita melena rizada sin encrespamiento como la que le vemos a Blanca no siempre es fácil, por ello hay unos sencillos pasos que debes seguir. Siempre debes utilizar champús, acondicionadores y mascarillas (estos dos últimos esenciales para hidratar perfectamente) especiales para el pelo rizado que ayudarán a combatir el encrespamiento, dando definición a los rizos e hidratando el cabello. El cabello rizado necesita extra de hidratación porque generalmente es muy seco. Así que una o dos veces a la semana, te aconsejamos que utilices una mascarilla para hidratarlo en profundidad. Debes masajear el cuero cabelludo de forma suave para no favorecer la tendencia al encrespamiento.

Tampoco debes abusar del cepillado para no dañar el rizo, por ello lo mejor es que utilices tus propias mano o los peines especiales de púas anchas y peinarlo cuando esté mojado.

Para el secado nunca frotes el pelo con la toalla, pásala con suavidad, apretando con movimientos suaves para quitar la humedad. Para conseguir un extra de volumen en tus rizos, seca tu pelo rizado con difusor poniendo tu cabeza boca abajo. Empieza dirigiendo el aire a las raíces y continua así hasta las puntas, y lo más importante: siempre con aire frío.