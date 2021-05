Madre e hija han sorprendido en sus cuentas de Instagram con dos grandes cambios de look que nos han dejado a todas boquiabiertas.

Un cambio de look nos gusta pero dos ya nos parecen una auténtica maravilla. Y más aún si son de una madre y una hija, tal y como ha ocurrido recientemente con Blanca Romero y Lucía Rivera. Las modelos e influencers que nos encantan por separado y más aún cuando se juntan sobre la pasarela o en una campaña publicitaria ha sorprendido esta última semana transformando su cabello de la manera más favorecedora. Las dos, como no podía ser de otra forma, han modificado sus características melenas morenas siguiendo las tendencias y novedades más arrolladoras de esta temporada de primavera; creando un nuevo look que también les sentará de maravilla en los meses de verano. Y es que ellas, como pocas en España, saben cómo triunfar en cada época del año.

Blanco Romero y Lucía Rivera, dos cambios de looks radicales perfectos para la temporada de verano

La primera en atreverse a cambiar de look fue Blanca Romero. Casi sin avisar, la modelo y actriz publicó hace ya siete días una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que se dejaba ver con una corta melena al viento. Una melenita que, a diferencia de a lo que nos tiene acostumbradas, la lució repleta de rizos muy definidos y extremadamente naturales que le sentaban de maravilla. La madre de la también modelo solía llevar su pelo completamente liso o con una ligeras ondulaciones. No obstante, ahora parece que ha querido hacerse la permanente (o eso parece) y apostar por los rizos XXL. ¡Nos encanta!

Lucía Rivera, por su parte, ha querido apostar por un cambio de look mucho más radical. Bajo el título «Ayer me creía Pretty Woman»; la modelo e influencer subió una imagen a su perfil de Instagram en la que aparecía luciendo una sorprendente melena rubia. Un look que nos ha dejado con la boca abierta ya que le sentaba especialmente bien pero que todo apunta a que se trata de una peluca. Y es que ella, como buena top model, vive entre cambios de vestuario, de maquillaje y de peluquería.

Sea como sea, peluca o no, permanente o no; lo cierto es que Blanca Romero y Lucía Rivera han sabido trasladar las tendencias más arrolladoras de la temporada a su cabello. Y es que no pueden estar más guapas con su nuevo aspecto. ¡Y no puede gustarnos más que hayan elegido la misma semana para transformar su pelo!