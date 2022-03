El verano ya está aquí. Pero cuidando nuestra alimentación, no hay por qué preocuparnos. Mar Flores nos da una idea práctica para no ganar peso y llegar a la época estival lo mejor posible. Con los primeros rayos del sol, llega el momento de descubrirnos y pocas personas quedan en este planeta que no se hayan propuesto mejorar sus hábitos e incluir una dieta sana y deporte en su rutina diaria. La modelo presume de tener un físico perfecto, pero su herramienta de trabajo para poder alzarse con uno de los cuerpos más espectaculares de este país no es otra que comer saludable y ejercitarse cada día sin excusas ni postergaciones.

Y es que Mar no es de esas mujeres que deja las cosas para mañana. Ella dedica una hora diaria a entrenar con vistas a estar más fuerte y más sana. Gracias a su perseverancia ha conseguido atesorar un físico de escándalo que la encumbra como una de las mujeres más impresionantes de nuestro país.

En sus propias carnes ha comprobado que para conseguir los mejores resultados, hay que esforzarse y dar siempre lo mejor. Por eso, para enseñar a sus seguidores los resultados de una vida sana, ha contado a través de su cuenta de Instagram uno de sus trucos para adelgazar. Se trata de un zumo hecho a base de verduras de hoja verde. Es una bebida para perder peso más rápidamente.

Mar Flores y su ayuda extra natural para perder peso

Las bebidas verdes están elaboradas a base de vegetales y aportan al organismo muchas vitaminas. Pero, tampoco es conveniente abusar de ellos. Eso sí, lo más aconsejable es tomarlas en ayunas, cuando el estómago está vacío, porque fomenta sus propiedades y el cuerpo asimila mejor todos los nutrientes.

Además de ayudar a adelgazar y depurar el metabolismo, también son ricos en fibra, por lo que evita los problemas de estreñimiento. Y, por supuesto, nos da un chute de energía y fortalece nuestro sistema inmune. Pero, debes tener en cuenta que no es milagroso y por sí mismo no hará que pierdas peso. Debes combinar esta bebida con ejercicio físico y una alimentación equilibrada.

Jugo de espinacas, apio, pepino, manzana y jengibre

El batido de Mar contiene espinacas, apio, pepino, manzana verde, limón y jengibre (al gusto). Ella, además, añade una cucharadita de Chlorella y Spirulina. Estos dos últimos ingredientes son dos algas que contienen un alto poder desintoxicante y son buenas para limpiar el organismo de las toxinas y los metales pesados que vienen del aire, el agua o los restos de pesticidas y herbicidas que contiene los alimentos. Son una fuente de proteínas, nutrientes, vitaminas y minerales muy efectivos para el organismo.

Lava y corta la manzana, el pepino y el apio. Por último, introduce en la licuadora también un puñado de espinacas y un poquito de jengibre molido. Bate todos los ingredientes durante 40 segundos y añade la Chlorella y Spirulina y ya tendrás tu batido depurativo listo.