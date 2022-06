Con la llegada del buen tiempo comienza la lucha contra la báscula por perder los kilos que nos incomodan. Sin embargo, aunque ahora nos entran las «prisas» por hacer la ‘operación biquini’, lo ideal es huir de las dietas estrictas y, también, de cualquier tipo de alimentación que no seamos capaces de mantener en el tiempo. Ponle la guinda a tu menú diario con algo depurativo, fresquito y rápido de hacer. Un batido como el de la modelo Ariadne Artiles complacerá tus deseos y te ayudará a perder peso.

Este es cremoso y apetitoso. Para hacerlo solo necesitas cinco ingredientes: apio, manzana, pepino, limón y zanahoria. Una receta sin mucha elaboración que la canaria ha incluido en su libro saludable ‘Pura Vida‘ y que nosotras hemos rescatado para ti. ¡De nada!

Lo único que tienes que hacer es lavar bien todos los ingredientes, pelarlos y batirlos con un poco de agua. Si quieres puedes añadir hielo picado y así parecerá una ‘limonada’. Sirve la mezcla en un vaso alto y decora con hojas de menta y, ¡a disfrutar!

¿Un batido depurativo, como el de Ariadne Artiles, es tan bueno como dicen?

No, ¡son todavía mejores! Estos jugos no son más que una mezcla de frutas y verduras con propiedades depurativas para el organismo. Contienen vitaminas y son una buena fuente de antioxidantes y minerales que siempre son buenos para la salud. Dentro de una dieta equilibrada, las bebidas detox son altamente recomendables y tienen muchas bondades. Sin embargo, el problema viene cuando se ingieren únicamente estas bebidas naturales, como sustituto de las comidas principales. Ahí radica el error. Esa práctica no está aconsejada por expertos en nutrición.

Y es que, aunque son saludables, no nos aportará el nivel de proteínas y grasa diaria que nuestro cuerpo necesita. También debemos prestar mucha atención a la mezcla de frutas y verduras que hacemos, pues la elección incorrecta podría provocarnos diarreas. La opción de Ariadne está aprobada y correctamente pensada.

Zumos detox sí, pero de forma responsable

Estas bebidas nos ayudan a combatir la retención de líquidos y a que nos sintamos mucho más ligeras. Pero si realmente queremos eliminar las malas toxinas del cuerpo, perder peso y llegar a conseguir el cuerpo deseado, debemos encontrar el punto justo; apoyados en profesionales de la salud como son nutricionistas y endocrinos, para conocer nuestro metabolismo y dar con la clave de qué alimentación nos beneficia o no, según nuestra propia constitución.

Y siempre, siempre, siempre, acompañar nuestra dieta con ejercicio físico regular. De esto, la modelo sabe y mucho. Ella se ha convierto en todo un referente en el mundillo del estilo de vida saludable y es el mejor ejemplo de cómo debemos cuidarnos para estar bien por dentro y por fuera.