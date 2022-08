La Clinique Even Better ha sido creada por los mejores dermatólogos con el fin de mejorar y corregir las manchas faciales en menos de 12 semanas. Tiene una cobertura muy alta y un acabado natural y ligeramente satinado. Un diez. Está recomendada para pieles grasas o mixtas. Tiene una mezcla perfecta de ácido hialurónico, ácido salicílico y vitamina C, completamente libre de aceites. Además protege del sol con tu factor SPF + 20.