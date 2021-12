La innovación en cosmética es algo constante. Por eso, cada cierto tiempo van surgiendo nuevos ingredientes que probar y que pueden abrir nuevas opciones para dar con tratamientos que puedan resultar efectivos para combatir algunos problemas estéticos. El último en ponerse de moda es el bakuchiol, un principio activo de origen natural que se ha convertido en la estrella de las formulaciones. Ese ingrediente, el bakuchiol también el componte más llamativo del nuevo sérum de Paula Echevarría.

Qué es y para qué sirve el bakuchiol que no falta en el sérum de Paula Echevarría

La actriz ha mostrado un tratamiento que lleva entre otras cosas, ácido hialurónico, vitaminas y este ingrediente que tanto se prodiga ahora entre los tratamientos estéticos. Pero ¿qué es el bakuchiol? Pues es ni más ni menos que un compuesto de origen vegetal que está presente de manera natural en una planta, la Cullen corylifolium, originaria de Asia.

Esta planta lleva incluida en la medicina ayurveda desde hace siglos, pero ahora los laboratorios han descubierto los beneficios cosméticos de este ingrediente presente en ella. El vegetal procede de la India y sus semillas ya servían también para la medicina tradicional china, pero el principio activo está también presente en las hojas.

Precisamente con las semillas se extrae el aceite, del que ya se sabía de sus propiedades antiinflamatorias. Ese aceite proporciona además antioxidantes que pueden ser muy beneficioso para la piel. De hecho, aplicada sobre el cutis, ese aceite esencial puede ayudar a estimular la producción de colágeno y suavizar las líneas de expresión.

El retinol vegetal

En los últimos tiempos se ha posicionado al bakuchiol como la versión vegetal de retinol porque tienen funciones muy parecidas sobre la piel y son capaces de estimular la reproducción celular, tratar las manchas y ayudar a proteger la barrera cutánea para que no pierda firmeza ni elasticidad. Sin embargo, los expertos apuntan a que hay ligeras diferencias.

En especial en lo que se refiere a los tratamientos para pieles reactivas. El bakuchiol se muestra menos irritante y no presenta fotosensibilidad, lo que puede resultar interesante para quienes quieren usarlo durante el día y tienen la piel sensible. Eso sí, usemos el sérum y las cremas que usemos, la protección solar no puede faltar nunca, porque es el mejor tratamiento antiedad que existe.

Este ingrediente aún está en proceso de estudio por parte de los científicos, pero de momento los datos que van arrojando son consistentes con respecto a su efecto antiedad y de activación de la producción del colágeno. Por eso, quienes estén tomándose un descanso del retinol, pueden encontrar en él una buena alternativa.