Un maquillaje perfecto pasa por seguir todos los pasos correctamente, desde la elección del tono de la base al toque final con el labial que eleve el look. Pero ¿qué pasa con el iluminador? No todas tenemos la maestría de saber aplicarlo correctamente y no terminar brillando como una bombilla. Aquí te vamos a dar las claves para aplicarlo correctamente.

La maquilladora Cristina Lobato nos desvela los 10 pasos a seguir para hacerlo de la forma adecuada. Toma nota para brillar con highlighter de manera natural este verano... Pero sin pasarte.

De este modo debes aplicar el iluminador

1. Escoge bien el tipo de iluminador

Deberá adaptarse a tu tipo de piel y al efecto que quieras conseguir. Existen iluminadores correctores para, además de iluminar, corregir imperfecciones, iluminadores fluidos, en polvo o multiusos.

2. Las pieles maduras es preferible que opten por iluminadores correctores

Suelen ser fluidos y su formato incluye un pincel aplicador, corrigen la zona de la ojera, rellenan pequeñas líneas de expresión y aportan luminosidad gracias al concentrado de pigmentos cristalinos que contienen.

3. Mezcla el iluminador líquido con la base de maquillaje

Añade un par de gotas para crear un brillo radiante natural.

4. Aplica brillo en las zonas correctas

Las zonas para aplicar el iluminador son: zona alta del pómulo, arco de las cejas, zona del lagrimal y arco de Cupido.

5. Si apuestas por un iluminador en polvo…

Escoge siempre el tono en función de tu color de piel y aplícalo en la zona alta del rostro al igual que los de la textura fluida.

6. Los iluminadores multiusos son perfectos

Perfectos para crear un maquillaje monocolor, rápido, sencillo y muy natural. Textura en polvo compacto o perlas, la mezcla de diferentes tonos dentro del mismo producto nos permite conseguir un colorete irisado. También lo podemos aplicar en el párpado como sombra de ojos y conseguimos un look fresco y con un gran aporte de luz.

Según el tipo de piel...

7. Si tienes la piel grasa, ¡ojo con los iluminadores!

Evita usarlos, sobre todo, en la zona T.

8. Para pieles normales o secas…

Un truco es aplicar un poco de Biopel o bálsamo tipo 8 Horas de Elizabeth Arden a modo de iluminador. El efecto es muy natural y jugoso sin necesidad de brillar con partículas de luz, un efecto mojado perfecto para las noches de verano.

9. No te pases con el iluminador...

¡Crea adicción! Ilumina siempre las zonas del rostro que quieras resaltar y juega con los polvos de sol para crear diferentes volúmenes.

10. Iluminar partes del cuerpo

Puedes aplicar toques de luz en la zona de la clavícula e incluso en los hombros para crear un look radiante para las noches de verano.