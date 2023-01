El invierno, y las primeras heladas, es la época en la que más debemos mimar nuestra piel, ya que está más horas expuesta al frío, al aire, a la humedad… Por eso, cuando llega el momento de desmaquillarnos, no podemos dejar que la pereza ni el cansancio nos ganen. Si no limpiamos la piel de la forma correcta se impide la regeneración de las células y se obstruyen los poros, apareciendo los temidos brotes de acné.

Así debes desmaquillar los ojos

Es la zona más sensible (y más en verano, con la exposición al sol), por lo que debes usar un desmaquillante delicado con ellos. Limpia cada ojo con un algodón diferente, eliminando primero el eyeliner, después la sombra de ojos y, por último, las pestañas. Es importante quitarse bien la máscara de pestañas, porque si no éstas se debilitan. Para evitarlo, puedes aplicarte un fortificante de pestañas, como el de Wiñk, para lograr unas pestañas más fuertes y largas.

No te olvides de las cejas

Puedes usar el mismo desmaquillante que el de los ojos. La limpieza debe ser suave, preferiblemente usando algodón o discos reutilizables, y siempre dando un pase en la dirección del pelo y otro en contra de ella.

Y, ¿los labios?

Con agua micelar o un desmaquillante respetuoso con tu piel, aplica el producto en un algodón y retira el pintalabios, desde la comisura hacia el exterior, mediante movimientos circulares.

Hazlo así en la piel

A a hora de desmaquillar la piel hay que tener en cuenta que durante el verano es más sensible por la exposición al sol (no te olvides nunca de usar protector ). Si tu piel es seca, utiliza leche limpiadora, y si es sensible un jabón suave. Si tienes la piel mixta decántate por el agua micelar y si es grasa, lo mejor son los geles.

Por último, la hidratación es de vital importancia a la hora de tener una piel sana, aplica los productos que utilizas en tu rutina de belleza nocturna: sérum, contorno de ojos y crema de noche. Te recomendamos utilizar un exfoliante y una mascarilla una vez a la semana, para eliminar las células muertas de la dermis y conseguir un plus de hidratación.

Toma nota de estos consejos de los expertos en belleza de Wiñk para que tu piel se vea más bonita que nunca.

La alimentación es un paso importante para una dermis sana

Los expertos aseguran que la disminución de las temperaturas puede llegar a afectar a nuestra dermis. Por eso, disminuir la cantidad de sal en las comidas y el consumo de más cítricos y pescado azul son algunos de los tips para lucir una dermis perfecta y cuidada estos fríos meses.

En palabras de Paula Saiz de Bustamante, farmacéutica especializada en Nutrición: “Una dieta saludable (rica en pescado, frutas, verduras, aceite de oliva, frutos secos…) es un imprescindible para mantener el buen estado de la piel en invierno. Sin olvidar escoger el mejor método culinario, ya que el exceso de tostado, las frituras, los asados… dan lugar a la aparición de tóxicos (acrilamidas, AGEs…) que aceleran el envejecimiento de la piel”.

Por eso no olvides incluir en tu dieta el pescado azul, por ejemplo, ya que numerosos expertos aseguran que el omega 3 presente en los pescados azules es vital para mantener una buena microcirculación cutánea, facilitando la llegada de oxígeno y nutrientes a la epidermis y, por ende, luciendo una piel más bonita. Además, el contenido en vitamina D de los pescados grasos, por ejemplo, ayuda a mantener el buen estado de la piel.