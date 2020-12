El estrés es uno de los maores enemigos de la salud de tu piel. Te decimos cómo te afecta y también te damos las claves para combatirlo

El estrés cutáneo también existe. En esta situación, a la que se une la actividad que todos los años acompaña a las fechas navideñas, la tensión afecta a la piel, provocando erupciones en la piel e incluso puede empeorar algunas enfermedades como el acné, el eccema, la psoriasis o la dermatitis atópica.

Consecuencias en la piel causadas por el estrés

Aparición de granitos. Las personas que padecen de acné pueden observar cómo esta patología se vuelve todavía más rebelde y pueden surgir pequeños brotes puntuales al aumentar la secreción de grasa.

Más irritación en las pieles con psoriasis o dermatitis atópica. Si se sufre de esta patología dermatológica, en momentos de mayor actividad y tensión, la piel puede estresarse traduciéndose en un aumento de la irritación y la sequedad.

Aumento de la irritación si se tiene eczema. Si aparecen rojeces en la piel, no sólo pueden aumentar con los cambios de temperatura, también por un aumento puntual del estrés.

Erupciones cutáneas. Son fechas en las que recibimos constantes estímulos, por el móvil, el ordenador, en la calle… Esta situación puede provocar estrés en el comportamiento, aunque muchas veces pase desapercibido, y este estrés se ve reflejado en la salud de la piel, pudiendo provocar desde una erupción cutánea a eccemas por

estrés.

Consejos para cuidar tu piel en momentos de estrés

La dra. Loida Galvany junto a Masderm recomiendan varios consejos para cuidar de la piel en los momentos de más estrés. Lo más importante es cómo preparar la piel al impacto del estrés para que no afecete a la salud cutánea.

1. Beber más agua de lo normal durante estos días.

2. Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y E.

3. Dedicar solamente el tiempo que realmente sea necesario a los dispositivos electrónicos.

4. Realizar ejercicios faciales cada mañana y cada noche durante sólo unos 2 minutos.

5. No descuidar en ningún momento la rutina facial y corporal.

6. Evitar el maquillaje.

7. Limpiar cada noche la piel aunque no te hayas maquillado.

8. Al terminar la ducha, echar agua fría sobre el rostro.