Anna Ferrer Padilla nos ha dejado con la boca abierta con su manicura más llamativa en el día en el que su madre, Paz Padilla, presentaba su libro.

Hace unos días, el teatro Príncipe Pío de Madrid vivió una de las mañanas más emotivas de toda su historia. Y es que Paz Padilla presentaba, rodeada de prensa, amigos y de su hija Anna Ferrer, su libro más personal. El humor de mi vida, que así es cómo se titula, es una historia en la que la actriz y presentadora relata cómo consiguió reunir las fuerzas suficientes para superar uno de los momentos más duros de su vida; y cómo logró hacerlo viendo el vaso medio lleno y aprendiendo valiosas lecciones. 2020 fue un año muy duro para la gran mayoría de nosotros pero en especial para la humorista. Ese fue el año en el que su marido Antonio, su madre doña Lola y su suegra fallecieron. Tres duros golpes que no son más que el inicio de su increíble superación.

El evento fue de lo más especial y fueron muchos los familiares y amigos que no quisieron perdérselo. Entre ellos, cómo no, su hija Anna. La influencer no dudó ni un segundo en acompañar a su madre en ese día tan emotivo y lo hizo, como siempre suele hacer, sorprendiéndonos de la forma más grata a través de su estilismo. La joven eligió un sencillo conjunto de jersey de canalé camel, pantalones de talle alto y pata ancha con pinzas y bolso magenta de su marca, No Ni Ná. Sin embargo, y aunque este look tan apropiado no podía gustarnos más, este no fue el responsable de enamorarnos de lleno. Y es que, inesperadamente, fueron las uñas que eligió Anna Ferrer para este importante día las que lograron captar toda nuestra atención. ¡Eran ideales!

La manicura de Anna Ferrer Padilla, la más llamativa y acertada de la temporada

La jovencísima empresaria, que reúne en su cuenta de Instagram a casi 680 mil seguidores, eligió un bonito e intenso color azul para teñir sus uñas en el día más especial para su madre. Una manicura elegante, sencilla y al mismo tiempo extremadamente llamativa y original que le sentaba de maravilla y que captaba la atención de todo aquel que, con un poco de vista, se fijase en su look.

Al contrario que muchas otras influencers y artistas, Anna Ferrer eligió llevar su uñas cortas, dejando a una lado la moda de las sharp nails, y apostando por la comodidad en sus manos. Sin duda, una decisión muy acertada que todas podemos (y quizás también debamos) copiar. ¡No pueden ser mejor opción para esta primavera!