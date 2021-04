Anita Matamoros nos enseña a cómo hacernos su peinado estrella: los dos moñetes. Perfecto para el buen tiempo y para darle un toque divertido a tu melena

Durante los últimos días, Anita Matamoros ha sido noticia después de revelar su ruptura con David Salvador, el que fuera su pareja durante los últimos años. La joven, que actualmente está viviendo en Milán, está centrada en sus estudios relacionados con la moda y en su faceta como influencer. La joven, que acumula cerca de 700.000 seguidores en su perfil de Instagram, comparte todos sus secretos de belleza y trucos de estilo. Ahora, nos revela cómo se hace su peinado estrella: los moños deshechos. A través de un tutorial ha compartido el paso a paso de este peinado, ideales para melenas largas y para darle a tu look un toque desenfadado y juvenil.

Su transformación desde que está en Milán

Desde que se mudara a Milán para seguir cursando la carrera de Fashion Bussines & Communication & New Media que tuvo que dejar en ‘stand-by’ por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Desde entonces, Anita regresó a España y estudió de manera telemática, pero una vez que las aguas se han calmado, ha vuelto a Milán para seguir los estudios de manera presencial. Además, hemos visto un cambio estilístico muy llamativo. Ahora, ha transformado su armario con prendas sorprendes, llamativas y extravagantes. Algo que también ha llevado a su beauty look, ya que ahora apuesta por peinados súper juveniles y con aires divertidos y desenfadados como es el caso de los moños deshechos. Puedes ver el tutorial a continuación. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

El paso a paso de su peinado estrella

Anita Matamoros nos muestra cómo hay que hacer su peinado favorito. Con el pelo completamente limpio y desenredado, hacemos la raya en el centro. Posteriormente, recogemos al lado derecho la parte deseada (según el tamaño que queramos del moñete). Se enrolla todo el mechón y nos da un truco, «si queda muy alto, cogemos la punta y la unimos con el final y la sujetamos con una horquilla». Se repite la misma operación al otro lado. La joven le da su propio toque, sacándose algún pelillo para darle un toque más informal y desenfadado. Asegura que «me gustan deshechos«. Truco final: planchar el resto de la melena para darle un aspecto completamente liso. Y… ¡voilá! Peinado realizado.

Se trata de un peinado fácil de hacer e ideal para el buen tiempo. De hecho, es ideal para ir a la playa y estar guapa incluso sobre la arena. Aunque a simple vista parezca más difícil de hacer, con el tutorial de Anita Matamoros lo conseguiremos en cuestión de minutos. ¿Vas a probarlo? ¿Te gusta el resultado final?