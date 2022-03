La actriz y presentadora Mar Saura está siempre estupenda, es conocida actualmente por su interés sobre el cuidado de la piel y el maquillaje. Y ahora, nosotras hemos descubierto su rutina de maquillaje completa para que tú también puedas brillar fuera de la pantalla.

Es de sobra conocido que uno de los pasos más importantes de la rutina facial (sino el más importante) es la aplicación de un buen protector solar. Es necesario ya que nuestros rostros están siempre expuestos a la luz del sol y a las fuentes de luz artificiales durante todo el año. Y, la piel de la cara, al ser mucho más más fina y sensible que la de otras zonas de nuestro cuerpo, se vuelve mucho más vulnerable a los rayos UV.

Más allá de los motivos estéticos, como que la exposición directa al sol es la primera causa de aparición de manchas o arrugas, están los motivos médicos, y es que el uso de protectores solares evita el desarrollo de afecciones graves en el cutis como el cáncer de piel.

El protector solar es uno de los pasos más importantes en la rutina de Mar Saura

Mar Saura lo sabe bien y, por eso, al principio de su rutina siempre se aplica un protector solar. En esta ocasión nos ha mostrado el de su marca ‘Ocean’ by Mar Saura, un fotoprotector con protección SPF 50+ BB Cream con un toque de maquillaje para que además de estar protegidas podamos añadir un extra de color en nuestro rostro. La actriz se lo aplica con un suave masaje por todas las zonas de su cara y asegura que entre sus beneficios se encuentra una formula multivitamínica nutritiva para la piel.

La presentadora ha continuado su rutina con un maquillaje de ojos que ha elaborado gracias a la paleta Zoeva Together we shine de 10 sombras que van desde los tonos nudes suaves hasta los champagnes brillantes y los marrones cálidos. Mar utiliza dos tonos tierra de nombres Limiteless y Strength para crear un maquillaje sencillo a la par que elegante que aporta profundidad a su mirada y que es perfecto para usar todos los días.

La rutina de maquillaje de Mar Saura para tener un aspecto joven y radiante

Tras esto, se ha aplicado un poco de corrector en la zona de las ojeras, el escogido por Mar Saura es el Shape Tape Contour Concealer de Tarte que sella con polvo translucido para que aguante en su sitio durante todo el día.

Para la zona de los labios opta por un precioso tono rosa de la gama de Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Slim y finaliza su rutina con una crema de cuello y escote también de su firma ocean by Mar Saura. Aunque la actriz no necesita ninguno de estos productos porque tiene un cutis perfecto, a nosotras nos vienen genial sus secretos de belleza para seguir teniendo un cutis protegido y estético todos los días del año.