Anabel Pantoja ha vivido una tarde especialmente intensa en ‘Sálvame’, donde ha tenido un fuerte encontronazo con su compañero Kiko Hernández. La sevillana ha comenzado el programa hablando de su distanciamiento con Chabelita, quien la ha criticado por el polémico vídeo en el que se mete con su novio, Omar Sánchez. “Sucio lo que estáis haciendo y mercadeando”, se ha quejado el madrileño . Este diálogo no era más que el comienzo de un rifirrafe que a ido ‘in crescendo’ a medida que avanzaba el programa. «Suciedad es todo lo que le habéis hecho a esta chavala. No hables de suciedad porque la familia Pantoja, como hablemos de suciedad, empezamos a poner las lavadoras». «¡Vete a tomar viento fresco!», espetaba Anabel, mientras abandonaba el plató. «Me ha parecido tan sucio… Yo no he dicho nada y está metiendo una tal mierda entre mi prima y yo… Yo no me meto con tu familia. ¡Que me dejes en paz, que mi familia no se ha metido en nada! ¡Que no llames sucia! No me llames sucia, ni a mí ni a mi familia. Para hablar de nosotros te lavas la boca, que gracias a mi familia comes tú mucho”, decía. «¡Que te vayas a tomar viento!», le recriminaba.