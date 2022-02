Desde que participó en Supervivientes Ana María Aldón no ha vuelto a ser la misma. Y es que a pesar de quedarse a las puertas de la gran final, la mujer de José Ortega Cano ganó confianza en sí misma y hoy en día la imagen que luce nada tiene que ver con aquella mujer que prefería pasar desapercibida. Ahora la colaboradora del programa ‘Viva la vida’ no tiene miedo de acaparar todas las miradas con sus estilismos y mucho menos con sus cambios de look. De hecho, lo acaba de volver a demostrar.

Ana María Aldón ha puesto rumbo al salón de peluquería para ponerse en manos de Alberto Dugarte y Juan Beniccio y sorprendernos con un rompedor y juvenil corte de pelo.

La diseñadora se renueva antes de primavera a golpe de tijera

Ana María Aldón ha apostado por un corte pixie asimétrico de lo más rejuvenecedor y no ha dudado en mostrar el resultado a todos sus seguidores de Instagram. Lo cierto es que aunque este corte (que ya lució hace algunos años Scarlett Johansson) es radical, también es uno de los más ‘trendy’ del momento y promete arrasar la próxima primavera. ¿Su seña de identidad? Es fresco, cómodo, femenino y aporta un plus de estilo sin tener que dedicarle demasiados cuidados. Se puede llevar completamente liso, tal y como lo luce la diseñadora, o ligeramente ondulado, pero para acertar con él es fundamental que el volumen siempre permanezca en la zona alta de la cabeza.

La principal ventaja de este corte es que es muy fácil de secar a diario. Además, a la hora de peinarlo basta con un toque de cera. Y qué decir… ¡Ana María está guapísima! De hecho se ha quitado varios años de encima actualizando también su flequillo. Eso sí, por ahora no ha querido cambiar de color de pelo y sigue manteniéndose fiel al rubio platino.

Desde hace algún tiempo no tiene ningún miedo de arriesgar con su pelo

Esta no es la primera vez que Ana María Aldón sorprende a todos con un llamativo cambio de look, ya que hace unos cuantos meses también se atrevió con un corte pixie con tupé y un inesperado pelo rosa. Y ojo, porque la cosa no acabo ahí y la diseñadora pocas semanas después le dio una oportunidad al tinte azul, dejándonos a todos boquiabiertos.

Ahora, poco antes de darle la bienvenida a la nueva estación, ha querido renovar su imagen y verse más joven. ¿Quieres ver el resultado del cambio ya, verdad? ¡Sigue bajando!