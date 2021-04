Los Reyes de Holanda han posado junto a sus hijas, Amalia, Alexia y Arianne. Ha sido la heredera quien nos ha dejado boquiabiertas con su manicura

La heredera al trono en Holanda, Amalia, está a punto de cumplir la mayoría de edad. Algo que se aprecia a la hora de vestir. Amalia de Holanda ha dado un paso adelante como ‘royal’ y se ha atrevido a hacer algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en la realeza: pintarse las uñas. No es habitual ver impecables manicuras en las manos de las ‘royals’, algo que parece no importante a la hija de los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda.

Con motivo del Día del Rey, que arranca con el cumpleaños del monarca, que este martes ha cumplido 54 años, la Familia Real al completo ha posado a las puertas del Palacio Huis ten Bosch, su residencia. Pero con permiso de los Reyes, el foco ha estado puesto en sus tres hijas, Amalia, Alexia y Arianne, que van creciendo a pasos agigantados y se están convirtiendo en iconos de estilo.

Amalia se atreve a lucir la manicura más sexy de la temporada

La mayor de las hijas, Amalia, ha sorprendido, sobre todo, por lucir la manicura más elegante y bonita para este tiempo. Si bien es cierto que, tal y como hemos dicho anteriormente, no estamos acostumbrados a ver las uñas maquilladas a miembros de la realeza. Esta sería una norma no escrita en los protocolos royals: no usar esmalte de uñas si su aspecto no es natural. Letizia, Kate Middleton… todas ellas optan por una manicura lo más natural posible en tonos nudes para su día a día. Son contadas las ocasiones en las que se han atrevido a «romper» esta regla no escrita. Y fue Meghan Markle que sorprendió con una manicura oscura. Algo por lo que recibió muchas críticas.

Siguiendo los pasos de Meghan Markle, Amalia de Holanda se ha atrevido a saltarse también esta norma no escrita y se ha pintado las uñas. ¿Lo más? Su color. La heredera al trono ha optado por un esmalte en rojo vivo, un color súper sexy y favorecedor. Este tono nunca pasa de modo y no nos puede gustar más lo bien que le sienta a Amalia de Holanda este tono de uñas.

Así ha lucido su manicura, que destacaba del resto de su estilismo

Además, resaltaba con el resto de su look. Ha lucido unos pantalones de estilo palazzo en verde botella con una camisa en azul bebé y una chaqueta a juego. Lo ha combinado con unas sandalias en tono nude y un bolso de mano, también en verde, pero en print animal. ¡Estilazo el que se ha marcado Amalia de Holanda! Os dejamos las imágenes de su perfecta manicura, su look y el resto de estilismos de sus hermanas pequeñas, Alexia y Arianna de Holanda. ¡No te lo pierdas y sigue leyendo!