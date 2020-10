Alejandra Rubio ha comenzado su cambio de look radical y ahora, de pelirrojo, está espectacular. ¿Qué te parece su nuevo color de pelo?

Una de sus señas de identidad es, sin duda, su larga melena morena. O al menos lo era hasta hace unas horas. Alejandra Rubio, coincidiendo con las primeras semanas del otoño, ha querido cambiar de look y dejar a un lado su pelazo azabache para teñirse de pelirrojo. Una idea, de primeras, no muy atractiva pero que ha conseguido convencernos nada más ver el resultado final. Y es que la joven no podía estar más guapa. La colaboradora de Viva la vida ha dejado a un lado los temores y, para sorpresa de todos, se ha atrevido a ir a la peluquería y decolorar su melena; despidiéndose del color negro para dar la bienvenida a un pelo cobrizo en tono rojizo que ha dejado a todos con la boca abierta. Incluido a ella misma.

Alejandra Rubio ahora tiene el pelo pelirrojo ¡y nos encanta!

La hija de Terelu Campos parece haber salido a su madre y esta se apunta a un cambio de look siempre que le apetece. De tal palo, tal astilla. O eso dicen. En esta ocasión, la comentarista de La isla de las tentaciones se ha puesto en las manos del técnico de color Roberto Alegre, quien ha iniciado lo que ella misma llama «la primera fase del cambio de look»; lo que nos da a entender que este no es más que el primer paso de una transformación mucho más compleja. ¿Qué será lo siguiente que se haga Alejandra Rubio en el pelo?

Aún no sabemos cómo continuará este radical cambio de look pero sí que tenemos claro cuál ha sido procedimiento de esta primera fase. La nieta de María Teresa Campos, tal y como ha explicado el colorista encargado de teñir su pelo de pelirrojo, ha pasado por una decoloración para después, y evitando lastimar su cabello, aprovechar el tono resultante para dar un aspecto cobrizo rojizo a su pelo. Una decisión de lo más acertada que no todas se atreven a tomar. ¿Qué os parece por ahora su nuevo aspecto? A nosotros nos encanta y mucho.