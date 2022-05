Las Campos están en el ojo del huracán, el programa Sálvame abría ayer un debate entre Carmen Borrego, Terelu y Rocío Carrasco por la ausencia de esta última en la boda del hijo de Carmen. Rocío admitió que sí que asistiría a una supuesta boda de Alejandra y se desató el drama. Alejandra fue estupenda a la boda, con o sin Rocío, y lo mejor es que se cambió el look justo después del enlace ¿Por si acaso le quedaba mal? No lo sabemos. La hija de Terelu Campos tiene un pelazo, y está en edad de cambiar su look a su antojo tantas veces como quiera porque quiere y, sobre todo, porque puede, no se le resiste ningún peinado ni tono. En esta ocasión Alejandra Rubio le ha dado una patada a los tonos caramelo que llevaba en su melena y se ha decidido por un rubio más veraniego y que le sienta genial.

La influencer avisaba en sus redes sociales de que avecinaba un cambio, pero no esperábamos que fuera a cambiar de nuevo de color, le queda genial y, es cierto, que es un color que sienta mucho mejor con el bronceado del verano. Además, era la única del clan Campos sin un buen rubio en la melena. ¡Una rubia más en la familia!

Alejandra Rubio se hace un cambio de melena radical y apuesta por un color más veraniego

No hay mejor truco de belleza que un buen cambio de look. A veces, una transformación en el color de nuestro cabello nos puede cambiar totalmente el aspecto; el rubio siempre ilumina la tez del rostro y es mucho más juvenil y veraniego. El castaño y el negro azabache endurece los rasgos y nos hace parecer más blancas en la temporada estival. Alejandra Rubio ha pasado ya por todos los colores, castaño, pelirrojo, rubio. ¿Probará en algún momento con raíces verdes como Billie Eilish? Podría hacerlo, porque tiene una melena que aguanta cualquier cambio drástico de color, y eso es una suerte que no todas tenemos, pues el cabello sufre mucho con los tintes.

El estilo surfero requiere de protección especial para que el cabello no sufra y el color dure

La colaboradora de Viva la vida ya apuntaba maneras, en su anterior look ya dejaba ver unos tonos castaños claros que se acercaban mucho al rubio, pero nada parecido al color actual. En esta ocasión, Alejandra pidió un rollo más surfero dejando de la mitad de su melena hacia las puntas en rubios muy claros. El estilo californiano, es muy adecuado para el verano, pero que requiere de cuidados especiales para que el color no se estropeé con el sol, la piscina y la playa.

Desliza para ver el cambio radical de Alejandra Rubio y, si estás pensando en una transformación veraniega, juégatela como ella. ¡Un rubio bien hecho quita años de encima!