Alba Díaz es de esas mujeres que no tiene miedo a los cambios en el pelo. Es más, se siente cómoda dando a su vida pequeñas dosis extras de adrenalina. Porque ir a la peluquería y atreverse a cambiar de imagen, también tiene lo suyo. La joven no deja de sorprendernos con nuevos cambios de melena. Despidió el 2021 diciendo adiós a su rubio de toda la vida y no ha pasado ni un mes y ya se ha vuelto a sentar en el salón de belleza para someterse a otro cambio diferente. Esta vez es para oscurecer un poquito más su melena.

Año nuevo, pelo nuevo para Alba Díaz

La influencer, que acaba de cumplir 22 años, ha querido mostrar el antes y el después de su pelo con un vídeo que ha colgado en su muro y que nosotras te recogemos en nuestra galería. En él, mirando al espejo, muestra su aspecto antes de someterse al cambio de look y la nueva imagen que ofrece ahora con el pelo un poquito oscuro. Eso sí, en esta ocasión ha arriesgado menos que otras veces aunque le queda tan favorecedor como siempre. Lo más llamativo es el peinado: con ondas al agua.

Este tipo de ondas son el peinado estrella para todo tipo de eventos. Se trata de crear ciertas ondas con nuestra melena de una forma muy sofisticada, dando un aspecto más elegante y formal a nuestro estilismo.

Así anuncia su nuevo cambio de look

Ella misma lo explica en su cuenta de Instagram, donde casi 300 seguidores aplauden casi todos sus cambios. “He venido a la pelu a oscurecer un poco más mi melena, porque el castaño oscuro me parecía ya muy claro”, escribe con sorna mientras una especialista del cabello del salón Beauty Xperience le seca la melena.

Fue justo aquí, en el mismo centro de Madrid, donde la hija de Manuel Díaz «El Cordobés” cambió su rubio por el castaño natural que ha lucido en las últimas semanas. Desde el salón explican que para lograrlo usaron tres tonalidades diferentes. “Nuestros colores son mezclas personalizadas de nuestros coloristas”, dicen.

También se atrevió con el pelo de color rosa

Entre las coloraciones de pelo de moda del año 2019, hay uno que gustó especialmente a las famosas: el rosa. Alba Díaz colgó una foto en sus historias de Instagram presumiendo de su cambio de look, con una frase donde mostraba lo contenta que estaba con su nueva melena: «Pink is the news black” (El rosa es el nuevo negro). La hija de Vicky Martín Berrocal optó por el rosa palo, el color de pelo más demandado en aquel momento. En nuestra galería te dejamos algunos de sus cambios más significativos.