Alba Díaz nos sorprende con su cambio de look más drástico

Alba Díaz es una experta en cambios de look. Rubio platino, rosa suave, castaño claro… le encanta cambiar el color de su pelo. También se lo hemos podido ver liso, rizado y con recogidos increíbles. La hija de Vicky Martín Berrocal, que tiene 23 años, ha cambiado en muchas ocasiones de imagen, eligiendo a la perfección el estilo para cada época del año. De hecho, si hay algo que maneja a la perfección es la adaptación a las nuevas tendencias.

Ahora ha dado un paso más en su transformación y se ha decidido por un tono negro y una media melena con ondas algo desmarcadas, que parece será una de las tendecias de la próxima temporada. Un cabello súper brillante que le sienta genial a la influencer. ¿Te animas con el cabello oscuro? Sí lo lleva Alba es tendencia seguro. Y es que a ella siempre le ha gustado lucir su cabello a la última ya sea en rubio o en moreno. En la imagen que verás, bajo estas líneas, te mostramos el look capilar de la joven ANTES de ponerse en manos de profesionales.

Alba Díaz cambia de look y se atreve con el pelo negro brillante

Si algo caracteriza a Alba Díaz es su capacidad de sorprender. Cuando ya nos tenía a todos acostumbrados a color rubio mechado y su corte media melena, pasó a lucir un cabello rosa. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, ¡apareció con el cabello rubio platino! ¿El resultado? Estupendo. Y es que ya sea por sus ojos verdes o por sus facciones, no hay estilo que se le resista. Ahora se atreve con el negro más profundo. Se trata de una tonalidad oscura que da a su melena un tono intenso pero ultra brillante.

Dicen que los cambios en el pelo están relacionados a cambios en tu vida. Y lo cierto es que la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' hacia pública su relación con el futbolista Alberto García hace pocos días. Sea como fuere el resultado final es fantástico. ¡Mira!

La joven ha acudido a su centro de referencia, el Salón Moncho Moreno, para apostar por un cambio muy 'top'. Alba ha elegido un negro azabache para teñir su media melena. El resultado final a ella le encanta (a nosotras también): "Hoy me he hecho el color que tanto quería y me han dejado el pelo súper brillante". ¡Está perfecta!

Se trata de un negro que no puede quedarle mejor a su piel clara, de hecho la resalta aún más. No obstante es un color que favorece a todas y que ahora además es tendencia.

La influencer por la coloración que no daña el pelo

Hoy en día lo que todas queremos es que nuestro tinte dure lo máximo posible y que además no dañe el cabello. Así lo asegura Alba, quien tiene claro que lograr un pelo sano y brillantes es uno de sus objetivos más importantes. Por eso, según ha contado ella misma, a la hora de decolorar su cabello ha apostado por 'Shinefinity', que son fines sin tintes sin amoníaco que prometen un brillo espejo súper apetecible, sin alterar ni dañar la base del cabello.

Según los expertos de Wella Professionals, esta línea aporta al cabello un brillo espectacular, que prácticamente se “puede sentir”, además de un tacto sedoso y un resultado duradero. En resumen, Shinefinity es una coloración semipermanente, sin amoniaco, siliconas u otros químicos, que no fragiliza, rompe o daña el pelo.

Ya sabes... Si estabas pensando en un cambio de look para 2023, el de Alba Díaz seguro que te inspira.