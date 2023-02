Alba Díaz nos ha descubierto todos los productos de maquillaje que usa para crear un make up con efecto glow súper natural.

Si estás harta de que tu rostro se vea seco y tu maquillaje con aspecto cuarteado y con pliegues, este es tu artículo. Si no eliges bien tu base de maquillaje, usas normalmente colorete en polvo, y usas un concealer de mala calidad, enhorabuena, estás cometiendo todos los errores que puedes cometer para que tu make up se vea seco y agrietado. Por eso hoy, te traemos los productos de maquillaje que nos ha desvelado Alba Díaz para obtener un maquillaje jugoso, natural y con efecto glow. Tu piel se verá brillante, sana y podrás usarlo de lunes a domingo, porque el acabado no es nada recargado.

Uno de los desaciertos que podemos cometer a la hora de maquillarnos si tenemos la piel seca es no usar ningún primer o crema hidratante antes de empezar a aplicar el corrector o la foundation. Aplica un sérum hidratante en el rostro y un poco de contorno de ojos en la zona de la ojera para que el acabado mate de tu piel se vea mucho más natural. La influencer usa el buscadísimo concealer de Tarte, que es bastante hidratante y con él no se crearán los odiosos pliegues debajo de nuestros párpados.

Los productos clave del maquillaje glow de Alba Díaz para lucir radiante

Después de utilizar la base con efecto antiaging de Vichy, la hija de Vicky Martín Berrocal, la joven utiliza uno de los rubores que más están triunfando en los últimos meses. ¿Qué tiene de especial su colorete? Pues que es un colorete en crema, un híbrido entre iluminador y rubor que hidrata la zona del pómulo, con un pigmento con destellos brillantes increíble. Alba usa el Pinkgasm de Charlotte Tilbury, que hace poco se vitalizó en Tik Tok por su acabado súper natural. Si usas colorete en polvo lo puedes sustituir por uno de estas características, notarás la diferencia. Si quieres potenciar todavía más tus pómulos, no dudes en incorporar un poquito de highligther sobre el rubor y difuminarlo con cuidado. Para poner la guinda, usa un spray fijador para que tu make up aguante todo el día.

Descubre todos los productos de maquillaje que usa Alba Díaz para obtener un acabado glow y elige tus favoritos. ¡Confía en nuestros tips de belleza!