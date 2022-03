En esta nueva estación vamos a conseguir cuidarnos más y mejor. Puede que muchas veces te lo hayas propuesto y se haya quedado en el intento… Pero tranquila. Hemos decidido ponértelo fácil, al menos en lo que respecta a la hora de dar valor a tu autocuidado y belleza y, por eso, hemos fichado la leche corporal de Alba Díaz. Dice que es «la que mejor huele del mundo» con una suave fragancia floral y, no solo eso, también tiene propiedades antioxidantes, hidrata, suaviza y calma la piel. Además, ayuda a mejorar su aspecto homogeneizando su tono.

Su fórmula enriquecida con vitamina B3+, un nutriente esencial muy beneficioso, potencia la función barrera de la piel. Se recomienda especialmente para las personas que tienen la piel sensible. Además, gracias a su anecdótico precio, -2,60 euros-, encabeza la lista de uno de los productos más vendidos de su marca: Babaria. Y gracias a su tamaño, 500 ml, tiene una duración excepcional. Ahora sí, no tienes excusas, para cuidarte mejor que nunca. Ha quedado más que demostrado que no ha falta gastarse mucho dinero en cremas para cuidar la piel del cuerpo.

Alba Díaz se cuida con la leche corporal más barata y eficaz

¿Qué mejor manera de comenzar otra vuela al sol de la primavera que con un descubrimiento beauty? El sol se pone de nuestra parte estos meses para ayudarnos a lucir una piel bronceada y dorada por los rayos del sol pero, a cambio, debemos hidratarla al máximo.

A cada estación del año le corresponde una rutina de belleza. Así como pasa con el invierno que el frío provoca mucha sequedad, en primavera necesita de aliados específicos que compensen el exceso de grasa. Para combatir el cambio de tiempo, necesitamos una dosis extra de hidratación.

Apúntate la crema de la hija de Vicky Martín Berrocal, masajea tu cuerpo con masajes circulares ascendentes todos los días mientras te aplicas el producto y verás el potente refuerzo de hidratación que conseguirás. Pero, ¡ojo! tenemos que acostumbrarnos a mimar nuestra piel los 365 días al año, igual que cuidamos con suma delicadeza la del rostro, y no solo cuando llegan las buenas temperaturas y toca descubrirnos.

Así debemos cuidar la piel del cuerpo

Aunque parezca una obviedad los cuidados de la piel del cuerpo comienzan en el plato de ducha. Según los dermatólogos, la temperatura idónea del agua debería ser un punto de equilibrio entre el frío y el calor, -evitando a toda costa los extremos-. De hecho, según sea la dureza del agua, así tenemos será la calidad de nuestra piel.

Otro tip a tener en cuenta es el jabón. No debemos abusar de él. Y es que estos no solo arrastran la suciedad que acumulamos, también los lípidos naturales y también bacterias que protegen nuestra piel. Es preferible usar poco y enguatarnos varias veces si es necesario. Y por mucho que nos preocupen las estrías o la celulitis por encima de la hidratación, el primer paso para tener una piel libre de imperfecciones es la hidratación. En este sentido, no hay trucos que valgan, mantener la piel en un óptimo grado de hidratación, da elasticidad a la piel y evita su envejecimiento.