La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha mostrado cómo ella se maquilla para ir a la televisión ahora que no hay maquilladoras profesionales en la cadena por motivos sanitarios.

Desde que se decretase el estado de alarma aquel inolvidable 14 de marzo de 2020, en muchos estudios de grabación y platós de televisión, por motivos sanitarios, dejaron de contar temporalmente con los equipos de maquillaje y peluquería. Una situación muy peculiar que hizo que a colaboradores, presentadores e invitados tuvieran que ingeniárselas para lucir radiantes frente a las cámaras sin dejarse cuidar por grandes profesionales. Una de ellas fue Alba Carillo, a quien, como a muchas otras, le tocó ponerse las pilas en temas de make up y aprender a maquillarse ella solita para ir a la televisión. Algo que aún sigue haciendo y que, ya con varios meses de experiencia, ha querido compartir con todos sus seguidores a través de Instagram.

«Hoy tengo Ya es mediodía y quiero enseñaros cómo me maquillo»; contaba a través de la red social a sus más de 615 mil fans. «Ahora nos tenemos que maquillar nosotros, por desgracia, porque tenemos unas maquilladoras en Telecinco que son la pera limonera pero ahora por el tema del COVID todavía no han vuelto»; explicaba apenada. Y lo cierto es que nosotras también echamos de menos la gran labor de los peluqueros y los maquilladores de televisión. No obstante, y una vez habiendo visto el vídeo tutorial de Alba Carrillo, tenemos que reconocer que el resultado no ha sorprendido gratamente. ¡La modelo estaba ideal!

El acertado maquillaje de Alba Carrillo para ir a la televisión

La colaboradora del programa matinal presentado por Sonsoles Ónega ha querido aprovechar que el verano ya está aquí para hacerse un maquillaje muy estival. Y, para ello, ha utilizado tonos cálidos en sus ojos. «Me encantan los naranjas para verano porque favorecen a las personas que tenemos los ojos miel o verdosos»; comenzaba. Y es que, tal y como ella ha explicado, lo primero que hace es maquillar sus párpados, para así evitar estropear el resto del maquillaje si suelta algo de polvos. «Primero me he echado el primer para que coja bien los colores»; explicaba, para seguidamente aplicar sus sombras de Nars. Como toque final en sus ojos, la exconcursante de GH VIP los ha delineado con un eyeliner waterproof marrón de Mercadona y ha aplicado, previo rizador de pestañas, una máscara maxi volumen también de la cadena de supermercados.

Para el rostro ha usado el corrector también a prueba de agua de Estée Lauder, la base de maquillaje Barcelona de Nars y polvos de diferentes tipos. «Como es para la televisión, hay que meterle bien de polvos para no brillar demasiado»; contaba a sus seguidores. Para marcar sus pómulos ha utilizado los Soleil tan de Chanel; a modo de bronceador unos de Kiko Milano; como colorete los Taj Mahal de Nars; y más tarde unos buenos polvos matificantes. Eso sí, los labios, por tema mascarilla, no se los ha pintado hasta el último momento, aunque ha confesado que los hidrata con cierta frecuencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

¿Qué os ha parecido el resultado? A nosotras, una grata sorpresa que estamos dispuestas a imitar pronto. ¡Nos encanta!