En ocasiones son los grandes olvidados, pero los accesorios de pelo son complementos a tener en cuenta siempre. Diademas, coleteros, pasadores, pañoletas, lazos, horquillas… un sinfín de artículos que no solo adornarán nuestro cabello, también nos ayudarán en esos días de ‘malos pelos’ y lograrán dar un toque de distinción a un look elevándolo a su máximo nivel. Atenta porque hemos hecho una completa selección que no debes dejar pasar.

Las socorridas diademas llevan años siendo tendencia y se han convertido en un recurso muy sencillo para brillar como nunca. Existen de todas las formas y colores, pero hemos elegido dos muy apropiadas para esta época del año en la que los vestidos son un ‘must’ de nuestro día a día. La primera con un nudo central y de fibras naturales, la segunda de cuadros vichy en blanco y negro. Otro de los elementos a tener en cuenta es una corona con hojas, inspirada en el estilo griego, perfecto para llevar con un diseño sencillo de corte asimétrico y darle todo el protagonismo que se merece.

De hippies a románticos: los accesorios de pelo que necesitas

A las puertas de la época estival, una pañoleta de crochet puede ser tu mejor aliada durante las jornadas de playa. Un accesorio divertido, de clara tendencia hippie, con el que recoger tu cabello enmarañado por la brisa del mar. También incluimos en esta lista un pasador muy romántico que mezcla distintos elementos florales en tonos claros. Una pieza singular, que tiene el valor añadido de aportar sofisticación, y que hará que todas las miradas se posen sobre tu cabello.

Por supuesto, no puede faltar un lazo de estilo clásico o un coletero. Esos accesorios que hemos llevado desde la época estudiantil y ahora, con cierta nostalgia, recuperamos. Y es que pasen los años que pasen siempre seguirán ayudándonos a recoger el cabello. Para terminar, un set de horquillas a las que podrás sacar el máximo partido por sus tonalidades. Desde acudir a una boda con ellas a deslumbrar en una noche de fiesta con estos abalorios de efecto pedrería. Una de ellas con un óvalo en color verde y la otra multicolor.