La princesa de Mónaco se ha atrevido a lucir su media melena planeata, presumiendo de canas, en el Día Nacional de Mónaco.

Como cada 19 de noviembre hoy Mónaco ha celebrado su gran Día Nacional y, como ya es costumbre, la familia Grimaldi se ha encargado de estar al frente de esta esperada festividad. Es un día muy especial para la familia real monegasca pues, además de presidir los distintos actos que tienen lugar en la jornada de hoy, tienen una oportunidad más de presumir de su distinguido glamour y de su característica elegancia. Aunque al frente, cómo no, ha estado el príncipe Alberto, junto a su esposa, la princesa Charlène; nos ha sido inevitable no buscar con la mirada a Carolina de Mónaco, la digna heredera del estilo de su madre, Grace Kelly, que ahora ocupa un segundo plano en la celebración. Su estilismo ha sido impecable, pues ella no falla nunca. Sin embargo, no ha sido su conjunto lo que ha llamado nuestra atención, sino más bien su pelo. Y es que la princesa de Mónaco presume ahora de canas en su media melena.

Con su look ha vuelto a dar en el clavo pero su cabello blanco nos ha pillado por sorpresa. Jamás hubiéramos imaginado ver a Carolina de Mónaco lucir sus canas tan alegremente. Y tampoco hubiésemos pensado que le sentaría tan bien. La princesa monegasca ha acudido a la ceremonia de Día Nacional de su país con un bonito conjunto en blanco y negro de su firma preferida, Chanel, que ha combinado con una gran diadema trenzada en color negro. Una diadema que recogía levente su media melena, ahora, más plateada que nunca.

Carolina de Mónaco se atreve con las canas y presume de melena plateada

No se trata de un despiste o de una cana suelta. Todo lo contario. Se trata de un look atrevido y muy valiente hecho totalmente a conciencia, pues resulta prácticamente imposible negar lo evidente. La media melena de la madre de Carlota Casiraghi es ahora completamente gris y sus canas más que evidentes. ¿Está la princesa de Mónaco aceptando su edad (cumplirá en enero 64 años) y apostando por la más sincera naturalidad?

Carolina de Mónaco no es la primera royal europea en mostrarse tan natural luciendo canas. De hecho, la Reina Letizia es una de la promotoras de esta apuesta por autenticidad. Una auténtica muestra de que ambas son mujeres seguras de sí mismas. O que sus peluqueras de confianza aún no se han pasado por palacio. Sea como sea, lo cierto es que no nos disgusta en absoluto. Aceptarse tal cual una es no puede ser más sano. ¿Qué os parece a vosotras?