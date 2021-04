La primavera ya ha dado comienzo y es el momento perfecto para oler a flores. Hazte con uno de estos perfumes por menos de 15 euros y consíguelo.

Todas queremos que nos recuerden por nuestro olor y que este recuerdo sea obviamente positivo. Más aún en primavera, que es el momento perfecto y más adecuado para oler a flores. Esta época del año se caracteriza por el buen tiempo; las aguas mil de abril; y, cómo no, por los colores brillantes y llamativos de nuestras plantas y árboles favoritos. Es por ello por lo que es normal que busquemos imitar a la naturaleza y replicar los olores que esta desprende a través de perfumes o colonias frescos y llenos de notas aromáticas primaverales. Una tarea que, a veces, no resulta tan fácil como nos gustaría pues son mayoría las fragancias que tienen un precio elevado y, sin duda, no apto para todos los bolsillos.

Oler a flores es un deseo que todas tenemos pero, aunque es cierto que un frasco de perfume puede durar varios meses, incluso años; no todas nos podemos permitir hacer esta inversión. Los narices (así es como llaman a los expertos en perfumería) suelen buscar la excelencia en todas y cada una de sus obras, por lo que estas tienden a tener precios algo elevados. Sin embargo, existen algunas marcas que, con la intención de acercar el mundo de los eau de parfums a todas, producen fragancias a precios muy razonables. Colonias más baratas que de costumbre pero igualmente deliciosas que nos ayudan a oler a flores, especias y cosas bonitas sin necesidad de gastar demasiado.

Esta primavera, hazte con uno de estos perfumes de menos de 15 euros

Como sabemos que vosotras, como nosotras, agradecéis ahorrar unos eurillos (y más en estas circunstancias); hemos seleccionado ocho fantásticas colonias de olores primaverales para ayudarte a oler divinamente en esa temporada tan colorida. Dulces, frescos, con aires tropicales o con toques cítricos; ocho perfumes de marcas como Victorio & Lucchino, Ágatha Ruiz de la Prada, Calvin Klein o Elizabeth Arden que podrás incluir en tu tocador, baño, bolsa de aseo o mesita de noche y que te alegrarán estos meses de primavera.

Toma nota. hazte con alguno de los que te proponemos y consigue los mejores perfumes del momento a los precios más adecuados. Porque todas merecemos un buen perfume al que recurrir en nuestro día a día y también en nuestras noches más especiales; porque oler a flores silvestres no debería ser un lujo que tan solo unos pocos puedan permitirse. ¡Digo!