Si eres una amante de llevar las pestañas largas pero también de ahorrarte unos eurillos, este artículo es especialmente para ti.

Durante el confinamiento, todas decidimos potenciar nuestra mirada pues nuestra boca dejó de verse por culpa de la mascarilla. Empezamos a comprar más sombras de ojos, algún que otro delineador y nos atrevimos a colocar purpurina y brillantes en nuestros párpados. No obstante, y aunque probamos diferentes productos, hay uno que se convirtió en la auténtica joya de la corona: el rímel. La máscara de pestañas es, sin duda, uno de los cosméticos más usados en todo el mundo. Y más después de la cuarentena. Se estima que tres de cada cuatro mujeres elegiría este producto de maquillaje si solo se pudieran quedar con uno de los que tienen en su neceser. Y mucho más ahora que nariz y boca se ocultan tras la mascarilla. Algo que no nos extraña lo más mínimo pues, seamos realistas, ¿a quién no le gusta presumir de pestañas extralargas?

Una buena máscara de pestañas puede lograr que nuestros ojos capten toda la atención, dándonos una mirada intensa, abierta y muy sofisticada. Un resultado de 10 con el que prácticamente no necesitamos nada más y con el que estaremos listas para cualquier ocasión que se nos presente. Es por ello por lo que es importante llevar un rímel siempre con nosotras en el bolso. Y sí, sé lo que estás pensando. «Una máscara de pestañas es cara y no me la puedo permitir». Pues bien, déjame decirte que no estás en lo cierto y que existen muchas que, por menos de 8 euros, pueden conseguir potenciar tu mirada al máximo.

Las ocho máscaras de pestañas que te dejarán una mirada de infarto por tan menos de 8 euros

Existen multitud de firmas de belleza low cost que han escuchado nuestras plegarias y han creado máscaras de pestañas a precios más que razonables. Un claro ejemplo de que no es necesario gastar todos nuestros ahorros para conseguir vernos espectaculares. En el mercado hay una oferta prácticamente infinita. Podemos encontrar máscaras de pestañas para espesar, alargar, curvar, nutrir… Con efecto pestañas postizas, con efecto relleno, con resultado dramático… De cepillo curvo, recto, redondo, de silicona… ¡Y de todos ellas hay una versión a bajo coste!

Para que te des cuenta de que no mentimos, hemos seleccionado ocho máscaras de pestañas con las que podrás tener una mirada de infarto sin gastar demasiado dinero. ¡8máscaras de pestañas por menos de 8euros para enamorar a cualquiera con nuestra mirada!